Бывшая запретила Баскову видеться с родным сыном: что стало с наследником певца и общаются ли они сейчас

Николай Басков (Фото: соцсети)
Певец Николай Басков, которого многие называют человеком с большим сердцем и щедрой душой, не раз подтверждал это своими поступками. Однако, несмотря на свою репутацию, Николай практически не поддерживает связь с единственным сыном Брониславом, которому 18 лет. Звездный отец не помогает ему в жизни, что вызывает недоумение у общественности.
О том, что произошло между звездным отцом и сыном — в материале «Радио 1».
Когда Николай Басков впервые встретил Светлану Шпигель, он был начинающим молодым артистом. Светлана, дочь влиятельного предпринимателя, обладала престижным образованием и внушительным приданым. Ее отец сыграл важную роль в становлении Баскова как артиста, став его первым продюсером.
Влюбленные поженились в 2001 году. Считается, что этот союз был неравным, поскольку певец чувствовал себя некомфортно рядом с таким успешным и влиятельным тестем. Также в рамках их деловых отношений Басков получал лишь 40% доходов от своих концертов.
После свадьбы карьера Николая начала стремительно развиваться, от чего времени на семейную жизнь практически не хватало. Светлана, по сути, была предоставлена сама себе. Через пять лет после заключения брака у пары появился сын, которого назвали Брониславом — в честь бабушки Светланы по линии отца. По настоянию деда мальчик получил двойную фамилию Басков-Шпигель. Но спустя время Бронислав решил оставить себе только фамилию матери. В 2008 году Басков и Шпигель развелись.
Когда Николай и Светлана решили разойтись, их сыну Брониславу было всего два года. Вскоре после развода Шпигель вышла замуж за украинского предпринимателя Вячеслава Соболева. Бронислав считал отчима своим родным отцом. Вячеслав уделял ему много внимания, занимался воспитанием, и их отношения можно было назвать теплыми. Однако этот брак, в котором родилась дочь Нина, тоже оказался недолговечным.
Стоит отметить, что в жизни Светланы присутствует странная тенденция: после каждого развода она вводила строжайшие запреты на общение детей с их отцами. После расставания с Николаем Басковым Бронислав лишился возможности видеться с отцом. Позже, после развода с Соболевым, Светлана запретила и Брониславу, и его сестре Нине встречаться с Вячеславом.
В 2008 году Николай Басков признался, что ему каждый день снится его сын. Он надеялся, что общение с Брониславом удастся наладить, однако до сих пор они не общаются. В 2016 году тема о сыне едва не довела певца до слез. На конкурсе «Детская новая волна» ему показали фотографии подросшего сына, которому тогда исполнилось 10 лет.
В последние годы в сети стали появляться фотографии молодого человека, которого некоторые ошибочно принимают за сына Николая Баскова. Однако на снимках изображен вовсе не Бронислав. В результате было установлено, что неизвестный молодой человек решил выдать себя за сына Баскова, надеясь, что это поможет ему пробиться в шоу-бизнес.
Настоящий Бронислав Шпигель внешне совсем не похож на своего звёздного отца. Он темноволосый, с карими глазами. В настоящее время наследник вместе с мамой и сестрой проживает в Израиле. Николай Басков не участвует в жизни сына и никак ему не помогает. По словам артиста, все его подарки и игрушки, которые он отправлял Брониславу в детстве, отправлялись в мусорное ведро. Экс-супруга не подпускала Баскова к сыну. Сейчас Бронислав и сам не желает общаться с отцом.
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Первый и единственный брак
Когда Николай Басков впервые встретил Светлану Шпигель, он был начинающим молодым артистом. Светлана, дочь влиятельного предпринимателя, обладала престижным образованием и внушительным приданым. Ее отец сыграл важную роль в становлении Баскова как артиста, став его первым продюсером.
Влюбленные поженились в 2001 году. Считается, что этот союз был неравным, поскольку певец чувствовал себя некомфортно рядом с таким успешным и влиятельным тестем. Также в рамках их деловых отношений Басков получал лишь 40% доходов от своих концертов.
Николай Басков и Светлана Шпигель (Фото: соцсети)
После свадьбы карьера Николая начала стремительно развиваться, от чего времени на семейную жизнь практически не хватало. Светлана, по сути, была предоставлена сама себе. Через пять лет после заключения брака у пары появился сын, которого назвали Брониславом — в честь бабушки Светланы по линии отца. По настоянию деда мальчик получил двойную фамилию Басков-Шпигель. Но спустя время Бронислав решил оставить себе только фамилию матери. В 2008 году Басков и Шпигель развелись.
Запрет на общение
Когда Николай и Светлана решили разойтись, их сыну Брониславу было всего два года. Вскоре после развода Шпигель вышла замуж за украинского предпринимателя Вячеслава Соболева. Бронислав считал отчима своим родным отцом. Вячеслав уделял ему много внимания, занимался воспитанием, и их отношения можно было назвать теплыми. Однако этот брак, в котором родилась дочь Нина, тоже оказался недолговечным.
Стоит отметить, что в жизни Светланы присутствует странная тенденция: после каждого развода она вводила строжайшие запреты на общение детей с их отцами. После расставания с Николаем Басковым Бронислав лишился возможности видеться с отцом. Позже, после развода с Соболевым, Светлана запретила и Брониславу, и его сестре Нине встречаться с Вячеславом.
Пропасть между отцом и сыном
В 2008 году Николай Басков признался, что ему каждый день снится его сын. Он надеялся, что общение с Брониславом удастся наладить, однако до сих пор они не общаются. В 2016 году тема о сыне едва не довела певца до слез. На конкурсе «Детская новая волна» ему показали фотографии подросшего сына, которому тогда исполнилось 10 лет.
В последние годы в сети стали появляться фотографии молодого человека, которого некоторые ошибочно принимают за сына Николая Баскова. Однако на снимках изображен вовсе не Бронислав. В результате было установлено, что неизвестный молодой человек решил выдать себя за сына Баскова, надеясь, что это поможет ему пробиться в шоу-бизнес.
Николай Басков (Фото: соцсети)
Настоящий Бронислав Шпигель внешне совсем не похож на своего звёздного отца. Он темноволосый, с карими глазами. В настоящее время наследник вместе с мамой и сестрой проживает в Израиле. Николай Басков не участвует в жизни сына и никак ему не помогает. По словам артиста, все его подарки и игрушки, которые он отправлял Брониславу в детстве, отправлялись в мусорное ведро. Экс-супруга не подпускала Баскова к сыну. Сейчас Бронислав и сам не желает общаться с отцом.
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Екатерина Коршунова