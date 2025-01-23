Бывшая запретила Баскову видеться с родным сыном: что стало с наследником певца и общаются ли они сейчас

Певец Николай Басков, которого многие называют человеком с большим сердцем и щедрой душой, не раз подтверждал это своими поступками. Однако, несмотря на свою репутацию, Николай практически не поддерживает связь с единственным сыном Брониславом, которому 18 лет. Звездный отец не помогает ему в жизни, что вызывает недоумение у общественности.