Суд арестовал двух подозреваемых в убийстве пенсионерки ради квартиры

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Суд Тушинского района Москвы арестовал двух подозреваемых в убийстве пенсионерки с целью завладения ее квартирой, пишут «Известия».
По данным следствия, 43-летний Алексей Молодцов планировал незаконно присвоить и продать квартиру своей знакомой, пенсионерки 1953 года рождения. Для осуществления этого плана он привлек своего ранее судимого знакомого, 66-летнего Василия Лобанова, который избил женщину до смерти. После этого они вывезли ее тело в Липецкую область, где расчленили и похоронили.
Один из обвиняемых представил в МФЦ фальсифицированные документы от имени потерпевшей, однако следователям удалось задержать подозреваемых. Им предъявлены обвинения по статьям об убийстве, покушении на мошенничество и укрывательстве особо тяжких преступлений.
Во время судебного заседания Лобанов отрицал свою вину, заявив, что не планировал причинять ей физическую боль. Он пояснил, что конфликт возник из-за неадекватного поведения женщины. Учитывая, что Лобанов провел 20 лет в тюрьме и находится на свободе по УДО, его арестовали на срок в 1 месяц и 27 дней.
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Один из обвиняемых представил в МФЦ фальсифицированные документы от имени потерпевшей, однако следователям удалось задержать подозреваемых. Им предъявлены обвинения по статьям об убийстве, покушении на мошенничество и укрывательстве особо тяжких преступлений.
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Артем Кузьмин