В Омске пенсионерка напала с молотком на спящего внука

Фото: iStock/Niklas Storm
В Омске пенсионерка напала с молотком на своего спящего внука. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл накануне утром. Родители готовилась к завтраку, а их девятилетний сын ещё спал. Вдруг они услышали, что мальчик кричит. Вбежав в комнату они увидели, что 57-летняя бабушка мальчика стоит над ним и бьёт его молотком по голове. Родители отобрали у неё инструмент и начали оказывать помощь ребёнку, вызывая при этом скорую.
Тем временем пенсионерка ушла в соседнюю комнату, где сначала ранила себя в шею ножом, а затем и свою мать – 86-летнюю прабабушку мальчика.
После этого женщина выбежала на улицу, где её оперативно задержали прибывшие полицейские.
В настоящее время мальчик и его бабушка находятся в реанимации. Также госпитализировали и прабабушку, которая, к счастью, не получила серьёзных травм.
Уточняется, что пенсионерка никогда не отличалась неадекватным поведением.
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Тем временем пенсионерка ушла в соседнюю комнату, где сначала ранила себя в шею ножом, а затем и свою мать – 86-летнюю прабабушку мальчика.
В настоящее время мальчик и его бабушка находятся в реанимации. Также госпитализировали и прабабушку, которая, к счастью, не получила серьёзных травм.
Уточняется, что пенсионерка никогда не отличалась неадекватным поведением.
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Анастасия Чинкова