В Оренбурге 89-летняя пенсионерка выжила после падения с пятого этажа

В Москве на 99-м году жизни скончалась искусствовед и писательница Нина Молева, которая несколько лет назад завещала президенту России Владимиру Путину коллекцию картин общей стоимостью до 2 миллиардов долларов. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на сообщение Министерства культуры РФ.