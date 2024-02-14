В Оренбурге 89-летняя пенсионерка выжила после падения с пятого этажа

Фото: istock / Yury Karamanenko
В Оренбурге 89-летняя женщина выпала из окна многоэтажного дома. Об этом информирует издание ProOren.ru.
Сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение из больницы, куда была доставлена пенсионерка. Женщина поступила в медицинский стационар с травмами, характерными для падения с высоты. Полицейские установили, что женщины выпала из окна пятого этажа.
Сейчас за ней наблюдают медики. В каком состоянии сейчас находится россиянка, не уточняется.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что житель Астрахани изнасиловал беременную знакомую и выкинул ее в окно с пятого этажа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сейчас за ней наблюдают медики. В каком состоянии сейчас находится россиянка, не уточняется.
Ранее сообщалось, что житель Астрахани изнасиловал беременную знакомую и выкинул ее в окно с пятого этажа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак