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В Оренбурге 89-летняя пенсионерка выжила после падения с пятого этажа

14 февраля 2024, 08:25
Фото: istock / Yury Karamanenko

Фото: istock / Yury Karamanenko

В Оренбурге 89-летняя женщина выпала из окна многоэтажного дома. Об этом информирует издание ProOren.ru.
Сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение из больницы, куда была доставлена пенсионерка. Женщина поступила в медицинский стационар с травмами, характерными для падения с высоты. Полицейские установили, что женщины выпала из окна пятого этажа.

Сейчас за ней наблюдают медики. В каком состоянии сейчас находится россиянка, не уточняется.


Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что житель Астрахани изнасиловал беременную знакомую и выкинул ее в окно с пятого этажа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пенсионерка
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#полицейские
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#дома
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В Подмосковье задержали мигранта при попытке сбыта около килограмма мефедрона
14 февраля 2024, 08:37

Фото: istock / Andrey Mikhaylov

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России г.о. Домодедово задержали уроженца ближнего зарубежья при попытке сбыта порядка килограмма мефедрона. Об этом сообщает МВД Медиа в Телеграм-канале.

30-летний мужчина привлек внимание полицейских, после того как вышел из леса с рюкзаком в вечернее время. Увидев сотрудников правоохранительных органов, он ускорил шал и бросил рюкзак на землю. Они остановили мужчину и проверили документы, а также досмотрели оставленную им сумку, в которой нашли два пакета с неизвестным порошком.

В ходе разбирательств задержанный заявил, что выполнял функции курьера за денежное вознаграждение. Он забирал вещество из тайников и раскладывал по указанным координатам.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Мужчина заключен под стражу.

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#полицейские
#мужчина
#рф
#наркотики
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В ночь на 14 февраля над Россией перехвачено девять украинских беспилотников
Минобороны РФ отчиталось о перехвате 9 дронов ВСУ за ночь с 13 на 14 февраля
14 февраля 2024, 07:14

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Девять украинских беспилотников были перехвачены минувшей ночью над Белгородской и Воронежской областями, а также над Чёрным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 9 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (2 БПЛА) и Воронежской (1 БПЛА) областей, а также над акваторией Черного моря (6 БПЛА)», — отметили в российском военном ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в социальных сетях о том, что система противовоздушной обороны сработала ночью в Белгородской области, где объявлялась ракетная опасность. В результате пострадала и была госпитализирована одна женщина в Валуйском округе.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Техасе автомобиль въехал в здание больницы, есть погибшие и раненые
ABC News: Один человек погиб и 10 пострадали в результате аварии в клинике Техаса
14 февраля 2024, 06:48

Фото: iStock/MattGush

Автомобиль врезался здание клиники неотложной помощи в Техасе, в результате один человек погиб и не менее 10 пострадали, сообщает телеканал ABC News.
Всё произошло в столице штата, городе Остин, около 18 часов по местному времени. Среди пострадавших есть дети.



В последнем заявлении полиции говорится, что водитель машины въехал в здание клиники непреднамеренно и угрозы населению нет. Точная причина аварии не называется.

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#автомобили
#сша
#погибшие
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Иркутские врачи были безжалостны с женщиной, у которой был сломан позвоночник
Babr Mash: Врачи скорой отправили травмированную женщину в больницу за 180 км
14 февраля 2024, 06:11

Фото: iStock/Iulianna_Est

Врачи скорой помощи из Усть-Уды (Иркутская область) отправили женщину с переломом позвоночника самостоятельно добираться в больницу, которая располагается в 180 километрах от её дома. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
38-летняя Анастасия упала и ударилась спиной ещё 11 февраля. Медики осмотрели женщину и посоветовали ей ехать в соседний поселок за 180 километров, куда Анастасия вместе с мужем добиралась всю ночь, испытывая сильную боль.



Хирург Боханской ЦРБ диагностировал женщине сломанный позвонок и назначил лечение — теперь ей предстоит провести месяц в лежачем положении.

При этом сестра Анастасии не понимает, почему врачи не госпитализировали её на месте. Солидарен с ней и глава боханской больницы Виктор Ханташкеев, который утверждает, что Анастасию должны были доставить в медучреждение по месту жительства в Усть-Уде.

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#врачи
#скорая помощь
#иркутская область
#больницы
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Отравившихся наггетсами в приморской бургерной стало ещё больше
Роспотребнадзор: число жертв отравления в Дальнереченске достигло 62 человек
14 февраля 2024, 05:55

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Общее число людей, отравившихся в бургерной «М-Бургер» в городе Дальнереченске (Приморский край), выросло до 62 человек. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора.
Причиной массового отравления в заведении «М-Бургер» стала кулинарная продукция собственного изготовления — соусы и наггетсы, в которых нашли сальмонеллу. Кроме того, были выявлены многочисленные нарушения, включая отсутствие документации и маркировки о дате изготовления и сроках реализации.

Напомним, что в приморском Дальнереченске с 5 по 10 февраля в больницу обратилось сразу двадцать два человека с признаками острого отравления. Об этом сообщила краевая прокуратура через свой Telegram-канал. Предварительное расследование позволило сделать вывод о том, что «причиной отравления могло стать употребление некачественной пищи в одном из заведений общественного питания».

Полученные материалы направлены в органы предварительного расследования для оценки возможности возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Также было уведомлено управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, а контроль за выяснением обстоятельств произошедшего усилен. В настоящее время деятельность бургерной приостановлена, эпидрасследование продолжается.

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#отравление
#роспотребнадзор
#общепит
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Скончалась искусствовед, которая завещала президенту России коллекцию картин
Газета.ру: В Москве умерла искусствовед Молева, завещавшая Путину картин на $2 млрд
14 февраля 2024, 05:37

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В Москве на 99-м году жизни скончалась искусствовед и писательница Нина Молева, которая несколько лет назад завещала президенту России Владимиру Путину коллекцию картин общей стоимостью до 2 миллиардов долларов. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на сообщение Министерства культуры РФ.
Родившаяся в 1925 году Молева написала более 120 книг о творчестве русских живописцев, включая работы о Иване Никитине, Дмитрии Левицком и других. А после смерти своего супруга, художника-авангардиста Элия Белютина, она получила права на коллекцию картин старых мастеров, общая стоимость которых, по оценкам экспертов, достигала $2 млрд. Среди них есть работы Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана, Диего Веласкеса и других известных художников.

В апреле 2013 года Нина Дмитриевна приняла решение передать всю коллекцию целиком по завещанию действующему президенту России — Владимиру Путину. Она объяснила это тем, что глава государства «является юридическим представителем всей страны».

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#искусство
#картины
#смерть
#живопись
#владимир путин
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Вооружённый налётчик вынес из банка в Хабаровске 13 млн рублей
МВД: В Хабаровске произошло вооружённое ограбление банка, преступника уже ищут
14 февраля 2024, 04:22

Фото: iStock/Minerva_Studio

Полиция Хабаровска разыскивает подозреваемого в разбойном нападении на офис банка по улице Краснореченской, который вечером во вторник похитил свыше 13 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевого управления МВД РФ.
«По предварительным данным, злоумышленник под угрозой предметов, внешне схожих с оружием: пистолетом и ручными гранатами, открыто похитил 11 миллионов рублей и иностранную валюту. Суммарный ущерб составил более 13 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе регионального управления.

Личность подозреваемого в настоящий момент устанавливается, а на место происшествия уже отправлены дежурные экипажи полиции и Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге нервный грабитель с обрезом ворвался в банк с целью ограбления, но попытка провалилась неудачей.

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#хабаровский край
#банки
#ограбление
#мвд
#преступники
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Секс-игрушка стала причиной конфуза американской топ-модели
NYP: Модель из США выставили из самолёта из-за жужжания вибратора в её чемодане
14 февраля 2024, 03:57

Фото: iStock/SeventyFour

Неловкий инцидент произошел на борту авиарейса в США, когда секс-игрушка, хранившаяся в чемодане топ-модели и блогера Аманды Рохас, начала жужжать незадолго до взлета. Об этом сообщила газета The New York Post.
Видео произошедшего было снято другом модели и размещено на TikTok, где стало вирусным. На кадрах слышно, как стюардессы просят Аманду Рохас вынуть её жужжащий чемодан из верхнего отсека. Затем ее попросили вынести чемодан за пределы самолета и открыть его на трапе. Модель со смехом открывает чемодан, демонстрируя причину шума — розовый вибратор. Только после того, как Рохас выключила устройство, ей разрешили вернуться на борт авиалайнера.

«Когда весь самолет хочет знать, почему вибрирует твой чемодан», — гласит подпись к вирусному видео.

В США разрешается провозить электронные секс-игрушки как в ручной клади, так и в зарегистрированных сумках во время полетов. Однако окончательное решение о том, разрешен ли провоз подобных предметов через контрольно-пропускной пункт, остается за сотрудником американского Управления транспортной безопасности (TSA).

Напротив, некоторые страны, такие как Индия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Мальдивы, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, вводят ограничения на путешествия с игрушками для взрослых.

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#происшествие
#сша
#инцидент
#самолет
#секс
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Мощный взрыв раздался на главном газопроводе Ирана, начался пожар
Mash: Начался пожар на участке крупнейшего в Иране газопровода
14 февраля 2024, 02:49

Фото: iStock/Suwanb

Мощный взрыв прогремел на главном газопроводе Ирана. Теперь огненный факел полыхает на юго-западе страны в городе Боруджен, сообщает иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на пожарные службы республики.
Взрыв и его последствия оказались настолько масштабными, что их можно было увидеть с расстояния до 60 километров. ​К счастью, о возможных пострадавших пока не сообщается.





Взорвавшийся участок газопровода является главной артерией, по которой природный газ поступает с нефтеперерабатывающих заводов Персидского залива в крупные иранские города, включая Тегеран, Исфахан и Кум.

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#газопровод
#иран
#пожар
#взрыв
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