Стало известно состояние девочки из Татарстана, на которую напали 11 собак

29 ноября 2025, 16:10

Израненная собаками в Татарстане девочка находится в реанимации

Фото: iStock/Pitchayanan Kongkaew

Девятилетняя девочка, пострадавшая от нападения стаи бездомных собак в Татарстане, попала в реанимацию. Об этом сообщает Kazanfirst со ссылкой на минздрав республики.