Стало известно состояние девочки из Татарстана, на которую напали 11 собак

Израненная собаками в Татарстане девочка находится в реанимации
Фото: iStock/Pitchayanan Kongkaew

Девятилетняя девочка, пострадавшая от нападения стаи бездомных собак в Татарстане, попала в реанимацию. Об этом сообщает Kazanfirst со ссылкой на минздрав республики.



По словам врачей, сейчас малышка находится в крайне тяжелом состоянии. К лечению привлекли ведущих специалистов. Они буквально борются за жизнь юной пациентки.

Ребенок поступил в больницу с серьезными травмами лица, головы, туловища и конечностей. После того, как пациентку прооперировали в Зеленодольске, ее направили в медучреждение Казани.

Напомним, все произошло на остановке «Молодежный» в Зеленодольске. Прохожие заметили школьницу, когда она почти не дышала.

Лидия Пономарева

