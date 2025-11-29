Стало известно состояние девочки из Татарстана, на которую напали 11 собак
Девятилетняя девочка, пострадавшая от нападения стаи бездомных собак в Татарстане, попала в реанимацию. Об этом сообщает Kazanfirst со ссылкой на минздрав республики.
По словам врачей, сейчас малышка находится в крайне тяжелом состоянии. К лечению привлекли ведущих специалистов. Они буквально борются за жизнь юной пациентки.
Ребенок поступил в больницу с серьезными травмами лица, головы, туловища и конечностей. После того, как пациентку прооперировали в Зеленодольске, ее направили в медучреждение Казани.
Напомним, все произошло на остановке «Молодежный» в Зеленодольске. Прохожие заметили школьницу, когда она почти не дышала.
