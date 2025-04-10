В Южно-Сахалинске подростки осквернили мемориал с Вечным огнем

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В Южно-Сахалинске группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем. Об этом сообщает СК России по Сахалинской области.
«По данным следствия, в апреле текущего года на территории Площади Славы в городе Южно-Сахалинске Сахалинской области группа подростков совершила действия, направленные на осквернение символа памяти погибших в годы Великой Отечественной войны – Вечного огня», — рассказали в ведомстве.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма. Инцидент привлек внимание председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который потребовал доклад о результатах расследования.
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Иван Мусатов