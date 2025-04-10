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В Южно-Сахалинске подростки осквернили мемориал с Вечным огнем

Фото: iStock/Paha_L

Фото: iStock/Paha_L

В Южно-Сахалинске группа подростков осквернила мемориал с Вечным огнем. Об этом сообщает СК России по Сахалинской области.
«По данным следствия, в апреле текущего года на территории Площади Славы в городе Южно-Сахалинске Сахалинской области группа подростков совершила действия, направленные на осквернение символа памяти погибших в годы Великой Отечественной войны – Вечного огня», — рассказали в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма. Инцидент привлек внимание председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который потребовал доклад о результатах расследования.

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#уголовное дело
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#рф
#вечный огонь
#нацизм
Суд арестовал имущество членов Таганской ОПГ на сумму в 200 млн рублей
10 апреля 2025, 05:26

Фото: iStock/Zolnierek

Суд наложил арест на имущество предполагаемых участников Таганской ОПГ на общую сумму порядка 200 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Еще до начала рассмотрения дела по существу был наложен обеспечительный арест на имущество Жирноклеева, других членов объединения, а также третьих лиц, так как есть основания полагать, что указанными третьим лицам это имущество принадлежит лишь номинально, а фактическим им распоряжаются подсудимые. Общая сумма арестованного имущества составляет около 200 млн рублей», — рассказали правоохранители агентству.

Перед судом предстали Игорь Жирноклеев, Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев и Марат Янбухтин. К тому же был 11 фигурант Григорий Рабинович по кличке Гриша Таганский, который скончался в СИЗО в июне прошлого года из-за проблем с сердцем.

Члены Таганской ОПГ обвиняются в том, что состояли вооруженной банде, а также в убийстве свыше двух лиц, похищении, краже, грабеже, вымогательстве и иных преступлениях. Группировка устраивала встречи в московском бизнес-центре «Башня-2000». Известно, что злоумышленники незаконно приобрели оружие для совершения преступлений. В их числе гранатометы, гранаты, автоматы и пистолеты. Деятельность Таганской ОПГ была пресечена в 2019 году.

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#арест
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#имущество
#оружие
#сизо
#суд
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В Аргентине при аварии с двухэтажным автобусом погибло семь человек
10 апреля 2025, 03:08

Фото: iStock/conejota

В Аргентине двухэтажный автобус упал на бок, в результате чего погибли семь человек. Об этом сообщает телеканал TN.
«По меньшей мере семеро человек погибли, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии», — передает телеканал.

Авария случилась по причине потери управления. Всего в автобусе находилось порядка 50 человек. Несколько из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о массовом ДТП в Брянской области. В общем авария привела к повреждению 15 автомобилей. Все началось после столкновения Audi с бордюром.

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#дтп
#авария
#автобус
#аргентина
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За три месяца в российском регионе мошенники обманули жителей почти на 1,5 млрд
09 апреля 2025, 23:26

Фото: iStock/nevodka

За три месяца в одном лишь Татарстане мошенники обманули жителей почти на 1,5 миллиарда рублей, полицейские зафиксировали 6 000 тысяч преступлений в сфере информационных технологий. Об этом сообщил замначальника профильного отдела Управления уголовного розыска МВД по РТ Рафаэль Мусаев.
Как передает «Татар-информ», Мусаев также указал на успехи борьбы с интернет-аферистами в регионе, который занимает второе место в РФ по противодействию IT-преступлениям.
«За первые три месяца этого года в Татарстане зафиксировано 6 тыс. IT-преступлений, это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Расследовано более 1300 преступлений. Из общего числа преступлений IT- преступления составили уже 50%», — поделился статистикой он.
Мусаев добавил, что с января по март 2025 года жители Татарстана отдали мошенникам 1 миллиард 350 миллионов рублей.

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#жители
#it
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Школьник взял из сейфа родителей более 1,4 млн и перевел мошенникам
09 апреля 2025, 23:25

Фото: iStock/artoleshko

Новокузнецкий школьник взял из сейфа родителей более 1,4 млн рублей и перевел мошенникам, сообщает кемеровское ГУ МВД. Неизвестная представилась 16-летнему подростку завучем его школы и попросила продиктовать код от Госуслуг, отправленный смс-сообщением.
«Затем позвонил незнакомец и сказал о зафиксированной подозрительной финансовой активности. Он убедил школьника, перевести на «безопасный» счет все деньги, которые были в доме», — передает «Сiбдепо».
Вместе с тем в Москве полицейские не дали курьеру мошенников похитить у пенсионера более 3,7 миллионов рублей. Как сообщает АГН «Москва», стражи порядка заметили во дворе взволнованного дедушку, который сначала долго говорил по телефону, а затем передал молодому человеку сверток. Полицейские успели задержать курьера — им оказался 25-летний мужчина из Новосибирской области. Деньги вскоре вернули пенсионеру.
«Выяснилось, что задержанный нашел в интернете подработку курьером и должен был перевести полученные от пенсионера деньги своему куратору. При этом молодой человек осознавал, что помогает мошенникам похищать наличность», — отмечает агентство.
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#счёт
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ТВ Чечни показало совершившего смертельное нападение на пост ДПС подростка
Опубликована фотография 17-летнего парня, напавшего на пост ДПС в Чечне
09 апреля 2025, 20:23

Фото: istockphoto/blinow61

Напавшего на пост ДПС в Чечне 17-летнего подростка показали по чеченскому телевидению. Репортаж опубликовала ГТРК «Грозный».
Трагедия произошла в Ачхой-Мартане. Нападавший оказался выходцем из села, но проживал в столице. Несовершеннолетний парень напал на правоохранителей с ножом, смертельно ранив одного из них.

Малолетнего преступника ликвидировали ответным огнем. После произошедшего глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров говорил, что подросток действовал под руководством гражданина Украины и уроженцев Чечни, проживающих в Турции.

Кадыров приказал силовикам выдворить родню нападавшего из республики, а их имущество — изъять. Руководителям нападения глава Чечни пообещал «суровый ответ».

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