Арестовано имущество ГК «Пикет» по делу о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ

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Суд наложил арест на имущество группы компаний "Пикет" в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии.
В судебных документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, указано, что арест наложен на активы ООО «ГК «Пикет».
Следствие установило, что компании принадлежат доли в нескольких организациях, три земельных участка, нежилое здание площадью более 1200 квадратных метров, а также денежные средства на более чем 20 банковских счетах. Установлено, что денежные средства, полученные преступным путем в результате реализации
контракта, были направлены на приобретение этих активов.
Суд считает, что арест имущества необходим для обеспечения исполнения возможного приговора и возмещения причиненного ущерба.
Ранее сообщалось, что в уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны России на сумму более 2 миллиардов рублей появились новые фигуранты. Кроме того, в расследование добавили эпизод о даче взяток чиновникам военного ведомства.
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Следствие установило, что компании принадлежат доли в нескольких организациях, три земельных участка, нежилое здание площадью более 1200 квадратных метров, а также денежные средства на более чем 20 банковских счетах. Установлено, что денежные средства, полученные преступным путем в результате реализации
контракта, были направлены на приобретение этих активов.
Суд считает, что арест имущества необходим для обеспечения исполнения возможного приговора и возмещения причиненного ущерба.
Ранее сообщалось, что в уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны России на сумму более 2 миллиардов рублей появились новые фигуранты. Кроме того, в расследование добавили эпизод о даче взяток чиновникам военного ведомства.
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Елена Перлова