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Арестовано имущество ГК «Пикет» по делу о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ

04 сентября 2024, 03:17
Фото: istock/Josiah S

Фото: istock/Josiah S

Суд наложил арест на имущество группы компаний "Пикет" в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии.
В судебных документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, указано, что арест наложен на активы ООО «ГК «Пикет».

Следствие установило, что компании принадлежат доли в нескольких организациях, три земельных участка, нежилое здание площадью более 1200 квадратных метров, а также денежные средства на более чем 20 банковских счетах. Установлено, что денежные средства, полученные преступным путем в результате реализации


контракта, были направлены на приобретение этих активов.

Суд считает, что арест имущества необходим для обеспечения исполнения возможного приговора и возмещения причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что в уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны России на сумму более 2 миллиардов рублей появились новые фигуранты. Кроме того, в расследование добавили эпизод о даче взяток чиновникам военного ведомства.

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#вс рф
#минобороны
Сбербанк назвал цель мошенников при взломе аккаунтов на «Госуслугах»
Сбербанк: мошенники хотели украсть данные и оформить микрофинансовые займы
04 сентября 2024, 00:44

Фото: istock/Galina Vetertsovskaya

Мошенники, взламывающие аккаунты на портале «Госуслуги», преследуют цель оформить займы в микрофинансовых организациях (МФО) через украденные данные. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Конечная цель мошенников при сценарии с "Госуслугами" обычно сводится к тому, чтобы оформлять займы в микрофинансовых организациях через взломанный аккаунт», — пояснил Кузнецов в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.
По его словам, преступники действуют двумя группами. Первая группа взламывает личный кабинет пользователя, меняет пароль и устанавливает секретный вопрос, чтобы жертва не могла восстановить доступ. Затем они заказывают справки для НДФЛ и готовят аккаунт для второй группы, которая непосредственно занимается оформлением кредитов.

Кузнецов также отметил, что мошенники используют различные предлоги в зависимости от возраста жертвы. Например, пожилым людям могут звонить от имени медицинских учреждений или социальных служб, сообщать о перерасчете пенсии и под предлогом записи на прием просить продиктовать код из SMS для входа в аккаунт. Молодым людям могут сообщать о поступлении посылки или письма, либо звонить от имени сотовых операторов, предлагая продлить договор обслуживания.

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#мошенники
#преступники
#ндфл
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Дело погибшего из-за батарейки ребенка на контроле прокуратуры Кубани
03 сентября 2024, 20:56

Фото: istockphoto/Zerbor

Следствие по делу о смерти полугодовалого малыша в Детской краевой клинической больнице после проглоченной им батарейки находится на контроле прокуратуры Краснодарского края передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства в регионе.
«Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль проверку, организованную СК», — прокомментировали там.
Ранее в одном из Telegram-каналов сообщалось о смерти проглотившего батарейку полугодовалого ребенка. Как отметил автор поста, малыша осмотрели сочинские врачи, а затем прооперировали, вытащив посторонний предмет.

Позже провели эндоскопию, после чего ребенок попал в реанимацию, поскольку началось кровотечение. Он скончался на операционном столе через три дня.

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#краснодарский край
#прокуратура
#уголовное дело
#дети
#новости
#смерть
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В Шатуре потушили выявленный системой видеомониторинга торфяной пожар
03 сентября 2024, 20:49

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В городском округе Шатура ликвидировали торфяной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В Туголесском участковом лесничестве в 1 км от посёлка Туголесский Бор система видеомониторинга обнаружила возгорание на площади 0.5 га. На место направили более 50 человек личного состава лесопожарных формирований и свыше 20 единиц техники. Позже площадь возгорания из-за ветра увеличилась до 0,7 га. Чтобы ликвидировать огонь, потребовалось 9,5 часов», – рассказали в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.
Там пояснили, что загорелся торфяной слой. Причиной ЧП стали действия человека.

Сотрудники лесной охраны опрашивают возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы, чтобы установить виновных.

В региональном Комлесхозе напомнили об административной и уголовной ответственность за поджог, приведший к лесному пожару. Для физических лиц это штраф в размере до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей.

Предусмотрено также лишение свободы на срок до 10 лет.

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#пожар
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#московская область
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Бензовоз, грузовик и эвакуатор столкнулись и загорелись на «Неве» под Тверью
03 сентября 2024, 20:39

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

ДТП с участием бензовоза, грузовика и эвакуатора произошло на 187 километре трассы «Нева» в Тверской области, передает «Автодор» в Telegram-канале. Как уточнили в МЧС, транспортные средства загорелись, движение в сторону Питера перекрыто. Для объезда организовали съезд на 147-й километр трассы М-10.
Погиб водитель бензовоза, другие участники аварии не пострадали, огонь потушен.

В соцсетях можно увидеть кадры с места ДТП, где видно, что пламя охватило несколько машин, а над дорогой клубы густого черного дыма.

До этого произошло ДТП в Новой Москве с участием автобуса и грузовика. Два человека пострадали, один погиб.

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#россия
#тверская область
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#смерть
#автодор
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Замкомандующего ЛенВО Муминджанов арестован на два месяца по делу о взятке
03 сентября 2024, 20:04

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

По делу о получении взятки арестован на два месяца замкомандующего ЛенВО Валерий Муминджанов, сообщает Readovka. Уточняется, что фигурант свою вину не признал и сейчас является подозреваемым. По информации следователей, военный получил взятку в 20 миллионов рублей, оказывая содействие одной организации, чтобы та получила контракт в полтора миллиарда на поставку обмундирования в российские войска.
Как уточняли в Следкоме, сейчас проверяют, законно ли приобретена собственность, принадлежащая Муминджанову и его семье. Речь идет о недвижимости в Воронеже и Москве.

Ранее сообщалось, как пятилетний житель Подмосковья помог пожарным потушить возгорание.

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#уголовное дело
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Пятилетний житель Подмосковья помог огнеборцам вовремя потушить пожар
03 сентября 2024, 19:46

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пятилетний мальчик по имени Гордей помог вовремя потушить пожар. ЧП произошло на участке частного дома в Дмитровском городском округе, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Ребёнок шёл с бабушкой в магазин и заметил на соседней улице плотный дым и огонь. Он сказал бабушке, что нужно поскорее сообщить об этом в пожарно-спасательную часть, которая была расположена в 50 метрах от них. Женщина ответила, что не может идти быстро. Тогда Гордей один побежал вперёд и сообщил огнеборцам о пожаре. Дежурный караул 270-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса выехал на место происшествия», – рассказали в экстренной службе.
В это время хозяева дома пытались самостоятельно тушить возгорание, но справиться с пламенем не получилось, и они решили позвонить в службу 112.
«Огнеборцы приехали в тот самый момент, когда хозяин вызывал помощь по телефону. Работники противопожарно-спасательной службы увидели, что горит гараж по всей площади. Была угроза распространения огня на жилой дом и второй гараж. Пожарные оперативно приступили к тушению, но огонь успел перекинуться на стоящие рядом строения», – отметили в пресс-службе.
Тогда для защиты гаража и дома была развёрнута дополнительная рукавная линия. Вскоре огнеборцам удалось справиться с пламенем. Таким образом, благодаря Гордею пожарные оказались на месте ЧП раньше и предотвратили дальнейшее распространение огня.

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#подмосковье
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«Жить осталось шесть часов»: Как 17-летняя девочка сгорела от страшной болезни и халатности врачей
03 сентября 2024, 19:16

Фото: iStock / gorodenkoff

В Самарской области 17-летняя девочка за сутки буквально «сгорела» от менингита на руках у родителей.
Как проявилась и протекала смертельная болезнь у 17-летней Арины, рассказывает редакция «Радио 1».

Как проявилась болезнь

Днем 13 августа 17-лнтняя Арина почувствовала себя плохо. Родители измерили температуру у дочери, градусник показал 37,5. Было 17:00. Буквально за 10 минут температура девочки выросла до 40,3 градусов и ей вызвали скорую помощь. Прибывшие медики сделали подростку укол с жаропонижающим и посоветовали не ехать в больницу, а оставаться дома и ждать, пока состояние девочки стабилизируется. И действительно, спустя короткое время, Арине стало намного лучше, проснулся аппетит. Но уже к ночи температура вновь поднялась до 39 градусов и девочку вырвало. Арина начала жаловаться на сильные боли во всем теле, тогда семья собралась и поехала в больницу. Часы показывали полночь.

«Все хорошо, анализы в норме»

В больнице девочку осмотрел дежурный педиатр и не заметил ничего серьезного. Также в приемном отделении у пациентки взяли все необходимые анализы, которые оказались в норме. Госпитализировать больную не стали и отправили лечиться домой, сделав очередной жаропонижающий укол. Уже там мать девушки заметила появившееся на руке дочери пятно, но врач пояснила, что это лишь последствие высокой температуры. В 02:00 семья поехала домой, уже тогда Арина передвигалась с трудом, боли в теле усилились.
Фото: iStock/ Tero Vesalainen

Дома мать заметила, что пятно на руке Арины стало увеличиваться и становиться все ярче, на теле начали появляться новые пятна. Тогда женщина вновь вызвала скорую помощь.

Врачи не смогли поставить диагноз

Женщина настояла, чтобы дочь госпитализировали. Уже к этому времени не могла девочка передвигаться самостоятельно и с четвертого этажа спускалась с помощью отца и медбрата. Больной поставили очередной жаропонижающий укол, от которого состояние Арины улучшилось, но через короткое время она вновь начала жаловаться на сильнейшие боли, плакала и говорила, что хочет спать. Тем временем пятна покрывали уже все тело и лицо девочки.

«Я умоляла врачей сделать что-нибудь, не понимала, почему они теряют время. Потом приняли решение положить ее в реанимацию. После этого врач периодически приходил, говорил, что взяли анализы, все хорошо, температуру снизили до 37,9 °C», — рассказала мама Арины в беседе с ИА sovainfo.ru.
Утром 14 августа врачи приняли решение отправить пациентку в Самару на вертолете санавиации. Заведующая реанимацией тогда объяснила родителям, что пятен становится все больше, но врачи так и не могут разобраться, что происходит с Ариной.

«Надежды нет никакой – жить осталось шесть часов»

В 11.00 прибыли инфекционисты из Самары. Через полчаса они поставили страшный диагноз — менингококковая инфекция. Тогда доктор сказал родителям, что надежды на выздоровление нет, а с таким диагнозом живут не более шести часов. К тому моменту у Арины уже начали отказывать органы. Женщина собралась в реанимацию к дочери, пока ей искали бахилы, произошло страшное: у Арины остановилось сердце. В 17.20 девочка умерла. Вскрытие поставленный диагноз подтвердило.

Фото: iStock/Mohammed Haneefa Nizamudeen

Смерть была не напрастна

Через несколько часов после смерти Арины у ее подруги начали проявляться похожие симптомы, однако девочку удалось спасти, так как вовремя начали необходимое лечение.

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В Москве на трех сотрудников подразделений миграции подозревают в мошенничестве
03 сентября 2024, 18:51

Фото: iStock/Rawf8

На двух инспекторов управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан столичного ГУ МВД России завели уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК.
Уточняется, что все трое подозреваются в совершении мошенничества. Следствие считает, что не позднее 7 августа фигуранты сообщили иностранным гражданам недостоверную информацию о том, могут сократить срок их пребывания в России. Они получили от мигрантов 80 тысяч рублей, однако на сроке пребывания их на территории РФ не отразилось, так как подозреваемые таких полномочий не имели.

При обысках у всех троих были обнаружены предметы и документы, указывающие на их причастность к преступлению. Расследование продолжается. Подозреваемым грозит до шести лет тюрьмы.

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#рф
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В КБР от кишечной инфекции пострадали более 200 человек
В КБР от кишечной инфекции пострадали 212 человек
03 сентября 2024, 18:35

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Больше двух сотен человек пострадали из-за кишечной инфекции и обратились к медикам в Кабардино-Балкарии, передает республиканская прокуратура.
«Установлено, что всего за медицинской помощью обратились 212 человек, из которых госпитализированы 63, в том числе 56 детей. Состояние детей средней тяжести. Состояние детей средней тяжести. Приостановили работу две школьные и две дошкольные организации, один колледж», — сообщили в ведомстве.
До этого в региональном Минздраве информировали, что в результате вспышки острой кишечной инфекции в Баксане КБР были госпитализированы 70 человек.

Перед этим была информация, что в Москве были задержаны три школьника за обсуждение школы в чате.

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