Медики извлекли из тела российского бойца неразорвавшийся боеприпас

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Российские военные медики из группировки «Запад» извлекли неразорвавшийся боеприпас из тела раненого солдата, передает РИА Новости со ссылкой на главного хирурга сводного этапа эвакуации группировки.
Он отметил, что снаряд был извлечен из бедра бойца. Для проведения операции медики были одеты в бронежилеты и каски. Собеседник также рассказал, что для предотвращения массивной кровопотери была изолирована бедренная артерия, после чего снаряд был медленно извлечен.
Ранее ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки «Запад» назвал основные причины ранений военнослужащих на купянском направлении. По его словам, 98 процентов ранений были получены в результате применения украинской стороной FPV-дронов.
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Александр Климов