В российском городе нацисты связали юношу скотчем и разрисовали его лицо свастикой
В Краснодаре компания молодых людей издевалась над юношей, связав его скотчем. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».
По предварительной информации, происшествие случилось на улице Войсковой во дворе одного из домов. Компания парней поймала юношу и привязала его к качелям на детской площадке скотчем. После этого, потерпевшему разрисовали всё лицо запрещёнными нацистскими символами.
Отмечается, что один из нападавших в нецензурной форме попросил потерпевшего поблагодарить их за то, что они не разбили ему лицо. Претензии агрессоров, высказанные привязанному парню, касались его дружбы с местными девушками.
По факту случившегося правоохранительные органы организовали проверку. Личности нападавших в данный момент устанавливаются.
Ранее сообщалось об инциденте в Москве, где мигрант угрожал продавцам в магазине
Читайте также: