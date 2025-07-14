В российском городе нацисты связали юношу скотчем и разрисовали его лицо свастикой

14 июля 2025, 16:30

В Краснодаре нацисты связали парня и изрисовали его нацистскими символами

Фото: Istock/FotoDuets

В Краснодаре компания молодых людей издевалась над юношей, связав его скотчем. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».