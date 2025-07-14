В Москве ищут сотрудника, исчезнувшего после летней тусовки
По данным SHOT, семья москвича забила тревогу утром в воскресенье, когда мужчина не вернулся домой после субботнего корпоративного мероприятия.
Компания отмечала 12 июля на пляже в районе Строгино, однако никто из коллег не может точно сказать, куда делся один из сотрудников. Сейчас мужчину считают пропавшим без вести. По предварительной версии, он мог пойти купаться и утонуть.
В поисковых мероприятиях задействованы полиция и водолазы, прочесывающие район в надежде найти пропавшего.
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