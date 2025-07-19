Два землетрясения магнитудой 4,1 и 4,4 произошли у южных Курил
Два землетрясения произошли в Тихом океане вблизи побережья Южных Курил в ночь с 18 на 19 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.
По ее словам, эпицентр первой активности расположился в 57 км юго-восточнее необитаемого острова Симушир, второй — в 180 км юго-западнее села Головнино на острове Кунашир.
Аппаратура зафиксировала подземные толчки магнитудой 4,1 и 4,4 с разницей в полтора часа. Данные об их ощутимости в обоих случаях не поступали. Тревога цунами также не объявлялась.
Ранее возле побережья южных Курил случилось землетрясение магнитудой 6,0.
Читайте также: