Два землетрясения магнитудой 4,1 и 4,4 произошли у южных Курил

19 июля 2025, 09:21

Фото: iStock/Lenorlux

Два землетрясения произошли в Тихом океане вблизи побережья Южных Курил в ночь с 18 на 19 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.