Суд арестовал подростка, убившего домработницу в Москве

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В Москве арестовали 16-летнего подростка, убившего домработницу. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Отмечается, что 17 мая парень в ходе конфликта нанёс 23 удара ножом и как минимум один удар битой 66-летней женщине. Она скончалась на месте от полученных ранений, не дождавшись прибытия скорой помощи.
Суд израл меру пресечения в виде заключения под стражу. До этого в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье УК РФ об убийстве.
В пятницу Следственный комитет России сообщил об обнаружении тела женщины с множественными ножевыми ранениями в частном доме в Новой Москве.
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Суд израл меру пресечения в виде заключения под стражу. До этого в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье УК РФ об убийстве.
В пятницу Следственный комитет России сообщил об обнаружении тела женщины с множественными ножевыми ранениями в частном доме в Новой Москве.
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Анастасия Чинкова