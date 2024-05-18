Суд арестовал подростка, убившего домработницу в Москве

Специальный уголовный суд в Пезиноке постановил, что 71-летний пенсионер Юрай Цинтула, который обвиняется в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, будет содержаться под стражей. Об этом сообщает Словацкое телевидение.