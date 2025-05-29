«Эта история будет продолжаться еще год»: Артемий Лебедев рассказал о суде с Екатериной Мизулиной

29 мая 2025, 00:30

Суд между Лебедевым и Мизулиной будет продолжаться еще год

Артемий Лебедев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Конфликт между Артемием Лебедевым и Екатериной Мизулиной начался еще год назад. Скандал разросся даже до судебных разбирательств. Как оказалось, в ближайшем будущем примирения не предвидится.





Конфликт знаменитостей начался из-за критики Лебедева в сторону Мизулиной. К тому же блогер исковеркал ее фамилию, употребив мат. По итогу Екатерина в сентябре прошлого года направила иск в суд в отношении Артемия. Мизулина пытается взыскать с Лебедева 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации. Уже в мае суд частично удовлетворил требование Екатерины и обязал удалить из интенета фрагмент с оскорблением.



Сам Лебедев не хочет ставить точку в деле. Его сторона пытается обжаловать судебное решение.





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«Суд идет уже почти год. Сейчас первая инстанция вынесла решение. Мы, естественно, будем его обжаловать. Эта история будет продолжаться, может, еще год. Поэтому пока что ничего не закончилось», — объяснил Лебедев во время шоу «50 хейтеров».

«Я попадаю во всякие конфликты, ссорюсь с людьми, кто-то может отвернуться из-за моего мнения. Но одним просто не хочется ничего оценивать, а другим больно, что я на что-то обратил внимание. А я очень наблюдательный и не стесняюсь в выражениях», — делиться Лебедев.