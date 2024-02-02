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СБУ: На Украине блогера Подоляку заочно приговорили к 15 годам заключения

02 февраля 2024, 20:09
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

На Украине российского блогера Юрия Подоляка приговорили к ещё одному тюремному сроку, об этом сообщает СБУ в своём Telegram-канале.
«Благодаря доказательной базе Службы безопасности, к 15 годам тюремного заключения заочно приговорен пророссийский блогер Юрий Подоляка», — написано в сообщении Службы безопасности Украины.

Напомним, это уже второй срок, к которому заочно приговаривают Подоляка на Украине. В декабре 2023 года его осудили на 12 лет лишения свободы. Помимо этого, суд вынес решение о конфискации имущества блогера и о запрете занимать некоторые должности сроком на 15 лет.


Подоляка родился в украинском городе Сумы, но в 2014 году переехал жить в Россию.

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#сбу
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«Стоит хорошенько подумать»: На Западе Зеленскому вынесли серьёзное предупреждение
Bloomberg: Увольнение Залужного нанесёт ущерб ВСУ и поможет Москве
02 февраля 2024, 19:38

Если президент Украины Владимир Зеленский всё же решит подписать указ об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного, то нанесёт серьёзный ущерб украинской армии, об этом пишет Bloomberg.
«Однако Зеленскому следует хорошенько подумать о потенциальных издержках замены командира, которого так уважают его войска, потому что только у Москвы есть повод для радости», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В Bloomberg отметили, что те, кто подозревают, что Зеленский хочет уволить Залужного из страха возрастания его политического рейтинга, могут быть не столь далеки от истины. К тому же, отметил журналист, увольнение всеми любимого главкома может не на шутку подорвать и без того надломленный моральный дух бойцов Вооружённых сил Украины.

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#валерий залужный
#всу
#сво
#владимир зеленский
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В США сделали неожиданное заявление о новом пакете помощи ЕС для Украины
Миршаймер: Макрофинансовая помощь ЕС Украине не поможет ВСУ победить Россию
02 февраля 2024, 18:54

Фото: iStock/JARAMA

Новый пакет финансовой помощи, который Евросоюз выделил Украине, не поможет ВСУ изменить своё положение на линии боевого соприкосновения, об этом заявил профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
Напомним, 1 февраля все 27 лидера Европейского союза приняли единогласное решение о выделении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.

«Вот в чем настоящая проблема, в конце концов эти деньги не окажут существенного влияния на то, что происходит на поле боя и, как следствие, ситуация будет и дальше складываться в пользу России», — прокомментировал ситуацию Миршаймер.

По мнению эксперта, выделенные Евросоюзом средства пойдут на поддержание правительства, а не на закупку новой техники и боеприпасов для Вооружённых сил Украины. В то же время, отметил Миршаймер, оборонно-промышленный комплекс союзнических Киеву стран Европы не настолько силён, чтобы обеспечить украинскую армию всем необходимым.

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#евросоюз
#украина
#сша
#сво
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В МИД Украины потребовали от ZDF официальное объяснение за репортаж о Мариуполе
02 февраля 2024, 18:44

Фото: iStock/Tashka

Спикер МИД Украины Олег Николенко потребовал официальных объяснений от немецкого телеканала ZDF после репортажа его журналиста о Мариуполе.
«Искажение реальности - это не журналистика. Более того, визит шефа московского бюро ZDF в оккупированный Мариуполь без согласия Украины нарушил украинское законодательство. Мы призываем ZDF предоставить официальное объяснение», - написал Николенко на своей странице в соцсети Х.

Он предупредил, что нарушение украинского законодательства может негативно сказаться на дальнейшей работе СМИ на Украине.

30 января немецкий журналист Армин Корпер, побывавший в Мариуполе, в репортаже для телеканала ZDF заявил, что жители города настроены пророссийски. По его словам, идет восстановление. Строятся улицы, школы, жилые районы. Все идет очень быстро. Корпер отмечал, что жизнь в городе течёт в спокойном русле, вся инфраструктура работает в нормальном режиме. Репортёра поразило то, как быстро город смог вернуться к полному функционированию.

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#мариуполь
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Путин рассказал о сложностях на одном из направлений СВО
Путин: на одном из направлений СВО сложная ситуация, связанная с беспилотниками
02 февраля 2024, 17:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что утром 2 февраля от Генштаба узнал о сложностях на одном из участков зоны спецоперации, связанных с беспилотниками. Об этом он рассказал на встрече с активом участников форума «Всё для победы!».
«Я вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом. Там на одном из участков, конечно, сложная ситуация, связанная как раз с беспилотными летательными аппаратами», - сказал Путин.

При этом он отметил, что так сейчас почти везде.

Глава государства также рассказал о героическом подвиге российского командира. По его словам, когда танк наш оказался поврежденным, загорелся, командир танка вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, сам вернулся, танк погасил. После того, как возгорание на танке было ликвидировано, командир прицепил его к другому танку и пригнал в военную часть. После этого технику отправили на ремонт.

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#военные
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#возгорание
#всу
#путин
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«Вытащил экипаж, а сам вернулся»: Путин рассказал о подвиге российского командира
Путин рассказал о героическом подвиге российского военного
02 февраля 2024, 17:05

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин рассказал о героическом подвиге российского командира, на встрече с участниками проекта «Всё для Победы» в Туле.
«Я знаю и другие случаи. Когда танк наш оказался поврежденным, загорелся, командир танка вытащил оттуда экипаж в безопасную зону, сам вернулся, танк погасил», — рассказал президент.

По его словам, после того, как возгорание на танке было ликвидировано, командир прицепил его к другому танку и пригнал в военную часть. После этого технику отправили на ремонт.

Российский лидер подчеркнул, что этот случай — не единичный. Бойцов Вооружённых сил России, которые совершают героические подвиги, много, заключил Владимир Путин.

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Путин назвал ВСУ террористической организацией
Путин: ВС Украины превратились в террористическую организацию
02 февраля 2024, 16:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины превратились в террористическую организацию. Об этом он говорил на встрече с активом участников форума «Всё для победы!».
«То, что называется ВСУ, превратилось в террористическую организацию - стреляют по машинам скорой помощи», - заявил глава государства.

Путин поделился историей о перехвате переговоров двух танкистов ВСУ, которые пытались прорваться в Донецк в 2022 году. Один из них выстрелил в мирного жителя под Донецком, который вышел в спортивном костюме из своего дома. Тогда второй спросил его: «Зачем ты это сделал?». Тогда второй ответил: «Да они здесь все террористы».

«Просто так! Взял и застрелил», - возмутился президент России.

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#всу
#владимир путин
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#дома
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Путин рассказал, как военные добиваются успеха на поле боя
Путин: На поле боя успеха добивается тот, кто быстрее реагирует
02 февраля 2024, 16:18

Фото: Сайт Кремля

Чтобы добиться успеха на поле боя, необходимо быстро реагировать на средства поражения противника, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с участниками проекта «Всё для Победы» в Туле.
Глава РФ заявил, что для победы на линии боевого соприкосновения необходимы адекватность и быстрота реакции.

«Успеха добивается тот, кто быстро реагирует на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, быстро на это реагируют, причем не только находят возможность их подавлять, но и делать свои более эффективные средства», — объяснил Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что все эти факторы описывают особенности ведения современных боевых действий.

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Путин заявил о востребованности ракетных комплексов «Панцирь»
02 февраля 2024, 15:59

Фото: kremlin.ru

Ракетные комплексы «Панцирь» крайне сильно востребованы как на российском рынке, так и на международном, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с участниками проекта «Всё для Победы» в Туле.
«Ракетные комплексы «Панцирь» в высшей степени востребованы на спецоперации и нарасхват на международных рынках, как «горячие пирожки», — рассказал глава РФ.

Президент также отметил, что на оборонно-промышленных предприятиях заказов на «Панцирь» «под завязку».

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о преимуществах российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф». По его словам, благодаря большому радиусу действия, эта система способна сбивать как беспилотные летательные аппараты, так и самолёты.

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#владимир путин
#сво
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WP: Залужный заявил о необходимости новой мобилизации
02 февраля 2024, 15:26

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для победы над ВС РФ Киеву необходимо провести ещё одну мобилизацию, об этом пишет The Washington Post.
«У России больше сил и оружия, чем у Украины, и для того чтобы Киев получил преимущество на поле боя, надо мобилизовать», — цитирует главкома американская газета.

WP также удалось выяснить, что президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение главнокомандующего, сославшись, в частности, на недостаток средств для проведения мобилизационных мероприятий.

Ранее Залужный написал статью для CNN, в которой назвал три основных пункта, которые надо проработать ВСУ, чтобы одержать победу над российской армией. Украине также необходимо серьёзно поработать над беспилотника, преимущество в которых до сих пор остаётся на стороне России.

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#валерий залужный
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