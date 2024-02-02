СБУ: На Украине блогера Подоляку заочно приговорили к 15 годам заключения

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На Украине российского блогера Юрия Подоляка приговорили к ещё одному тюремному сроку, об этом сообщает СБУ в своём Telegram-канале.
«Благодаря доказательной базе Службы безопасности, к 15 годам тюремного заключения заочно приговорен пророссийский блогер Юрий Подоляка», — написано в сообщении Службы безопасности Украины.
Напомним, это уже второй срок, к которому заочно приговаривают Подоляка на Украине. В декабре 2023 года его осудили на 12 лет лишения свободы. Помимо этого, суд вынес решение о конфискации имущества блогера и о запрете занимать некоторые должности сроком на 15 лет.
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