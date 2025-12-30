Суд арестовал у москвича квартиру, половина которой принадлежит его бывшей жене
Суд конфисковал у москвича единственную квартиру, несмотря на то что половина жилья официально принадлежит его бывшей супруге, а сама недвижимость куплена задолго до уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Трёхкомнатную квартиру в районе Покровское-Стрешнево супруги Денис К. и Елена С. приобрели в 2008 году, а в 2022-м имущество разделили пополам по решению суда. Позже мужчину признали виновным по делу о мошенничестве и отмывании денег и приговорили к пяти годам колонии, после чего его имущество оказалось под арестом.
28 декабря суд постановил конфисковать квартиру целиком, а также гараж и долю в компании по аренде недвижимости, проигнорировав документы о разделе собственности. По словам Елены, конфискованное имущество значительно превышает сумму ущерба, а сама квартира является для неё единственным жильём. Адвокат семьи намерен обжаловать решение, называя его беспрецедентным и противоречащим Конституции.
