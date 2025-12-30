Суд арестовал у москвича квартиру, половина которой принадлежит его бывшей жене

30 декабря 2025, 10:30

Фото: iStock/Nuttawan Jayawan

Суд конфисковал у москвича единственную квартиру, несмотря на то что половина жилья официально принадлежит его бывшей супруге, а сама недвижимость куплена задолго до уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».