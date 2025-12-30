В Петербурге суд взыскал с женщины деньги за хранение биоматериала в клинике
Женщина из Санкт-Петербурга столкнулась с неприятностями после того, как оставила свой биоматериал в клинике. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram.
Она заключила договор на услуги по хранению эмбрионов и спермы в национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова. За это женщина заплатила 10 800 рублей, что обеспечивало нахождение биоматериала в клинике до 20 марта 2024 года. После этого она перестала выходить на связь. Больница продолжала хранить его, но обратилась в суд, который взыскал с гражданки 16 900 рублей за услуги, а также 4 000 рублей госпошлины.
