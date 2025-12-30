Пропавший россиянин почти двое суток провел в ледяном плену

30 декабря 2025, 09:13

Жителя Красноярского края спасли из обледеневшей аэролодки

Фото: пресс-служба КГКУ «Спасатель»

Житель Красноярского края застрял в обледеневшей аэролодке. Об этом сообщило пресс-служба КГКУ «Спасатель» в своем телеграм-канале.