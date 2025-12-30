Пропавший россиянин почти двое суток провел в ледяном плену
Житель Красноярского края застрял в обледеневшей аэролодке. Об этом сообщило пресс-служба КГКУ «Спасатель» в своем телеграм-канале.
Все произошло 26 декабря, когда 35-летний мужчина выехал из залива Швумиха в Новоселово на судне на воздушной подушке, после чего перестал выходить на связь. На его поиски отправились сотрудники Дивногорского поисково-спасательного отряда.
Позже они нашли пропавшего в аэролодке, застрявшей на льду Красноярского водохранилища. Как выяснилось, в пути судно обмерзло и не могло двигаться дальше. Спасатели эвакуировали россиянина, который провел почти двое суток в ледяном плену. Подробности о его состоянии не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Красноярске погиб мужчина, который провалился под лед во время прогулки с собакой.
