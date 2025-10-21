Суд арестовал водителя, который сбил человека и поджёг машину, скрывая следы ДТП
Головинский суд Москвы отправил под стражу Артёма Евтюшкина, обвиняемого в смертельном наезде на пешехода и попытке уничтожить улики. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.
Следователи установили, что вечером 19 октября подозреваемый, находясь за рулём автомобиля ВАЗ-21140, сбил мужчину на Флотской улице. Пострадавший переходил дорогу в неположенном месте и погиб на месте. После аварии водитель скрылся, а затем поджёг свою машину, чтобы замести следы.
Позднее мужчину задержали по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил обвиняемого под стражу. Защита просила избрать более мягкую меру пресечения, однако суд счёл, что содержание под стражей необходимо.
