Суд арестовал водителя, который сбил человека и поджёг машину, скрывая следы ДТП

21 октября 2025, 15:53

Фото: iStock/trikolor

Головинский суд Москвы отправил под стражу Артёма Евтюшкина, обвиняемого в смертельном наезде на пешехода и попытке уничтожить улики. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.