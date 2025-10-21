В Екатеринбурге арестовали таксиста, стрелявшего в пассажира после отказа ехать

21 октября 2025, 15:28

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца таксиста, который выстрелил в клиента после отказа в поездке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.