В Екатеринбурге арестовали таксиста, стрелявшего в пассажира после отказа ехать
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца таксиста, который выстрелил в клиента после отказа в поездке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По информации следствия, вечером 18 октября водитель и пассажир поссорились возле одного из домов в Орджоникидзевском районе. Таксист отказался везти клиента и во время конфликта открыл огонь, сделав не менее четырёх выстрелов в область груди мужчины. Пострадавший получил тяжёлые ранения.
Следователи предъявили обвинение водителю по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря 2025 года.
Читайте также: