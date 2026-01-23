Суд арестовал задушивших покупателя охранников в Петербурге
В Санкт-Петербурге суд отправил под стражу двух сотрудников охраны, обвиняемых в гибели покупателя в магазине. Об этом 23 января сообщила объединённая пресс-служба судов города в телеграм-канале.
Октябрьская районная инстация избрала меру пресечения в виде ареста Мамрико Читанаве и Исмаилу Гатиеву. На заседании фигуранты выступили против ходатайства следствия, однако Фемида постановила заключить их под стражу до 21 марта.
По версии следствия, инцидент произошёл после того, как молодой человек воспользовался кассой самообслуживания. Предполагается, что он оплатил один товар, а вынес другой — более дорогой. На выходе охрана попыталась его задержать.
Сообщается, что при нём был газовый пистолет, из которого он выстрелил в одного из сотрудников. После этого мужчину повалили на пол, один из охранников удерживал его, прижав своим телом, второй помогал. Спустя примерно десять минут задержанный перестал подавать признаки жизни.
