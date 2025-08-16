В России только появившемуся на свет младенцу проломили череп
В Башкирии восьмидневный младенец попал в реанимацию с проломленным черепом. Об этом сообщает главврач больницы №1 города Стерлитамака Ильшат Яппаров.
Новорожденный получил множественные травмы в результате «бытовой ситуации», детали которой не раскрываются. Медики диагностировали у него открытый перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга и пневмоцефалию.
Вертолет санавиации доставил юного пациента в Республиканскую больницу Уфы. На момент транспортировки состояние малыша оставалось тяжелым, но стабильным.
