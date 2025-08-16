В России только появившемуся на свет младенцу проломили череп

16 августа 2025, 13:43

В Башкирии восьмидневный младенец попал в реанимацию с переломом черепа

Фото: iStock/NataliaDeriabina

В Башкирии восьмидневный младенец попал в реанимацию с проломленным черепом. Об этом сообщает главврач больницы №1 города Стерлитамака Ильшат Яппаров.