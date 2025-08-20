Суд арестовал журналистку «Дождя»* Юлию Таратуту*

20 августа 2025, 16:33

Суд в Москве вынес заочный арест Юлии Таратуте* по закону об иноагентах

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Перовский суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении журналистки и ведущей телеканала «Дождь»* Юлии Таратуты*.