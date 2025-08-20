Суд арестовал журналистку «Дождя»* Юлию Таратуту*
Перовский суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении журналистки и ведущей телеканала «Дождь»* Юлии Таратуты*.
В картотеке суда сообщается, что постановление вынесено по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Ранее и телеканал, и сама Таратутa* были внесены в реестр иностранных агентов в РФ.
По данным следствия, 4 марта было возбуждено уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента: следователи считают, что не позднее 15 января Таратутa*, действуя в нарушение установленного порядка, не представила в уполномоченный орган предусмотренную законом информацию.
МВД объявило журналистку в розыск в конце апреля.
*Лица и организации, признанные иноагентами в России
Читайте также: