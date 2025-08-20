Достижения.рф

Бывший депутат ГД передал Западу сведения закрытого характера за $45 миллионов

Фото: iStock/ANGHI

Бывший депутат Государственной думы России Магомед Гаджиев* оказался в центре скандала после того, как Генеральная прокуратура России заявила о его сотрудничестве с западными спецслужбами. Об этом пишет РИА Новости.



Согласно исковому заявлению, Гаджиев* передал закрытые сведения, за что получил от американских структур не менее 45 миллионов долларов.

Находясь за границей, Гаджиев* выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на иностранное гражданство. Об этом он сообщил на видеозаписи, размещенной в сети Интернет. В иске не уточняется, какие именно сведения были переданы, однако информация о его действиях была выявлена Департаментом государственной эффективности правительства США.

По данным источников, у Гаджиева* есть турецкое гражданство, но он стремится получить американский паспорт. Кроме того, польское издание GEO Polityka сообщало о наличии у него банковских счетов в США и бизнесе — Гаджиев* якобы является одним из владельцев компании Fantom Foundation, занимающейся выпуском криптовалюты Fantom.

* признан иноагентом в РФ

Дарья Осипова

