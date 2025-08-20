Бывший депутат ГД передал Западу сведения закрытого характера за $45 миллионов

20 августа 2025, 07:34

Экс-депутат Гаджиев* передал Западу сведения за $45 миллионов

Фото: iStock/ANGHI

Бывший депутат Государственной думы России Магомед Гаджиев* оказался в центре скандала после того, как Генеральная прокуратура России заявила о его сотрудничестве с западными спецслужбами. Об этом пишет РИА Новости.