Суд Аргентины выдал ордер на арест президента Никарагуа Даниэля Ортегу

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Суд Аргентины постановил выдать ордер на арест президента Никарагуа Даниэля Ортегу и вице-президента республики Росарио Мурильо. Об этом сообщает ТАСС.
«После двух с половиной лет расследования судья только что постановил вызвать на допрос и выдать ордер на арест с запросом на международный розыск Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо, а также около дюжины других лиц, ответственных за тяжкие нарушения прав человека» — написал адвокат Дарио Ричарте на своей странице в соцсети X.
Данная реакция суда связана с расследованием в отношении представителей правительства Никарагуа по делу о нарушениях прав человека в стране. В ведомстве считают, что могут вызвать дипломатов на допрос, так как данное обвинение относится к универсальной юрисдикции.
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