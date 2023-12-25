Суд Барнаула взыскал 2 млн рублей с курьеров мошенников

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Суд Барнаула вынес обвинительный приговор по уголовному делу двух курьеров телефонных мошенников, с них взыскали 2 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.
Как передают argumenti.ru со ссылкой на Telegram-канал «Пенсионеры России», осуждённые приезжали к обманутым пенсионерам домой и забирали у них деньги на якобы «помощь родственникам, попавшим в беду». Всего жертвами мошеннической схемы стали 12 человек, а ущерб каждого из них составил от 75 до 415 тыс. рублей.
Ранее доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал о том, что мошеннические схемы модернизируются, и в этом году аферисты не просто активно вымогают деньги, но и склоняют жертв к взятию кредитов и продаже имущества.
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Ранее доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал о том, что мошеннические схемы модернизируются, и в этом году аферисты не просто активно вымогают деньги, но и склоняют жертв к взятию кредитов и продаже имущества.
«Не просто хищение денежных средств со счетов граждан, но и принуждение их к взятию кредитов и продаже принадлежащего им имущества, принуждение жертв к совершению поджогов машин, релейных шкафов, зданий, принадлежащих органам государственной власти, военной администрации, надзорным органам», — прокомментировал в беседе с RT Соловьёв.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева