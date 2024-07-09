Суд: домработница из Благовещенска «отработает» выпитый ею элитный алкоголь

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На десять месяцев исправительных работ осудили бывшую домработницу за выпитую коллекцию элитного алкоголя. Об этом сообщила «Комсомольская правда — Благовещенск». Свою вину женщина не стала отрицать. В качестве наказания у нее также будут удерживать 5% от заработка.
Все случилось в начале этого года, когда фигурантка устроилась в качестве домработницы с проживанием на территории работодателя. Когда хозяева отправились в длительную командировку на полтора месяца, любительница чего покрепче «положила глаз» на бутылки в баре. Иногда с ней пил ее брат. В итоге бар практически полностью опустошили к приезду хозяев.
Ущерб от любви к горячительному составил 182 тысячи рублей.
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Никита Кротов