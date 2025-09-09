Суд избрал меру пресечения в деле о трагедии с отравлением детей в Красноярском крае
В сентябре 2024 года в посёлке Красная Сопка под Красноярском произошла трагедия, которая потрясла общественность. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
В результате отравления дихлофосом в реанимацию попала многодетная семья, и в течение трёх дней скончались четыре ребёнка: 13-летний мальчик и три девочки в возрасте 6, 11 и 12 лет. Выжили только родители — 34-летний Дмитрий и его беременная супруга, 32-летняя Виктория.
Согласно материалам дела, эксперты установили, что причиной трагедии стало распыление дихлофоса, которое осуществлял отец. После обработки помещения он не обеспечил должного проветривания, что привело к смертельным последствиям для детей. В феврале этого года у пары также скончался третий ребёнок — трёхмесячный малыш, который умер во сне. Суд признал Дмитрия виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
