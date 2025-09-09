МЧС ликвидировало пожар на юго-западе Москвы, пострадали три человека

09 сентября 2025, 03:55

Фото: Фотобанк Московской области

Три человека, включая ребенка, пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы. Открытое горение ликвидировано, а для эвакуированных жильцов развернут пункт временного размещения в школе.