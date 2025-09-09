МЧС ликвидировало пожар на юго-западе Москвы, пострадали три человека
Три человека, включая ребенка, пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы. Открытое горение ликвидировано, а для эвакуированных жильцов развернут пункт временного размещения в школе.
Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы. Огонь повредил две квартиры на четвертом этаже и балкон на пятом этаже общей площадью 65 квадратных метров. МЧС продолжает проливку и разборку конструкций для предотвращения повторного возгорания.
По данным МЧС России, для тушения пожара и эвакуации жильцов было задействовано 68 человек личного состава и 22 единицы специализированной техники.
Спасателям удалось эвакуировать 48 человек из двух подъездов здания.
Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения Москвы.
