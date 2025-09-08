Жестокое убийство украинки вызвало скандал в США
Трамп пообещал разобраться в жестоком убийстве беженки с Украины Заруцкой
Президент США Дональд Трамп прокомментировал убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в городе Шарлотт. Об этом сообщает Fox News.
Американский лидер заявил, что видел кадры случившегося.
«Это ужасно», — отметил Трамп.
По словам главы Соединенных Штатов, всю информацию об убийстве он получит «к завтрашнему утру».
Накануне стало известно, что в американском городе Шарлотт произошел трагический инцидент: 34-летний Декарлос Браун-младший, ранее неоднократно судимый за кражи, разбой и незаконное хранение оружия, напал на украинку Ирину Заруцкую. В результате конфликта афроамериканец нанес девушке смертельное ранение. Сотрудники полиции оперативно задержали нападавшего сразу после совершения преступления.