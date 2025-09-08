Достижения.рф

Жестокое убийство украинки вызвало скандал в США

Трамп пообещал разобраться в жестоком убийстве беженки с Украины Заруцкой
Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп прокомментировал убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в городе Шарлотт. Об этом сообщает Fox News.



Американский лидер заявил, что видел кадры случившегося.

«Это ужасно», — отметил Трамп.

По словам главы Соединенных Штатов, всю информацию об убийстве он получит «к завтрашнему утру».

Накануне стало известно, что в американском городе Шарлотт произошел трагический инцидент: 34-летний Декарлос Браун-младший, ранее неоднократно судимый за кражи, разбой и незаконное хранение оружия, напал на украинку Ирину Заруцкую. В результате конфликта афроамериканец нанес девушке смертельное ранение. Сотрудники полиции оперативно задержали нападавшего сразу после совершения преступления.
Екатерина Коршунова

