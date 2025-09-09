Сын порноактрисы рассказал о влиянии на психику просмотра фильмов с участием матери

09 сентября 2025, 06:20

Сын порноактрисы заявил, что открытие профессии матери повлияло на его психику

Пользователь Reddit под ником Psychological-Tie628 рассказал о сложном опыте взросления с матерью, которая в молодости снималась в порнографических фильмах. Он признался, что просмотр её работ оказал влияние на его психическое состояние.





По его словам, он узнал о профессии матери только в подростковом возрасте от друзей, хотя родители планировали сообщить ему об этом позже.





«Она была довольно известна, в последний раз, когда я проверял, у нее была огромная база данных сцен», — написал автор.



«Конечно, удивительно видеть ее такой. И да, это влияет на ваше психическое состояние, потому что некоторые сцены могут показаться неловкими и даже болезненными», — пояснил он.