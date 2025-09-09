Сын порноактрисы рассказал о влиянии на психику просмотра фильмов с участием матери
Сын порноактрисы заявил, что открытие профессии матери повлияло на его психику
Пользователь Reddit под ником Psychological-Tie628 рассказал о сложном опыте взросления с матерью, которая в молодости снималась в порнографических фильмах. Он признался, что просмотр её работ оказал влияние на его психическое состояние.
По его словам, он узнал о профессии матери только в подростковом возрасте от друзей, хотя родители планировали сообщить ему об этом позже.
«Она была довольно известна, в последний раз, когда я проверял, у нее была огромная база данных сцен», — написал автор.
Его мать работала в индустрии восемь-девять лет, оставаясь замужней, и до сих пор состоит в браке в 56 лет.
Автор признался, что просматривал фильмы с участием матери из любопытства.
Несмотря на это, он подчеркнул, что многие в его окружении относились к ситуации спокойно, что помогло ему принять прошлое матери.
«Конечно, удивительно видеть ее такой. И да, это влияет на ваше психическое состояние, потому что некоторые сцены могут показаться неловкими и даже болезненными», — пояснил он.
Особую роль в принятии этой ситуации сыграла семья его будущей супруги. Когда он начал встречаться с девушкой, то сразу раскрыл им правду о профессии матери. Как его избранница, так и её родители отнеслись к этому с пониманием и поддержкой.