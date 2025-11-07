Суд изъял лицей-интернат Михаила Ходорковского* в доход государства

07 ноября 2025, 10:57

Фото: Istock/AMilkin

Московский суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил обратить в доход государства лицей-интернат «Подмосковный». Основанием для решения послужило то, что учредителем лицея выступил Михаил Ходорковский*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.





Установлено, что лицей-интернат фактически принадлежит Михаилу Ходорковскому* и Платону Лебедеву. Оба фигурируют в исполнительном производстве как должники.

«Исковое заявление заместителя генерального прокурора РФ — удовлетворить. Имущество общеобразовательного учреждения Лицей-интернат «Подмосковный» обратить в доход государства», — огласила судья резолютивную часть решения.

