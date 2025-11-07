Суд изъял лицей-интернат Михаила Ходорковского* в доход государства
Московский суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил обратить в доход государства лицей-интернат «Подмосковный». Основанием для решения послужило то, что учредителем лицея выступил Михаил Ходорковский*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Установлено, что лицей-интернат фактически принадлежит Михаилу Ходорковскому* и Платону Лебедеву. Оба фигурируют в исполнительном производстве как должники.
«Исковое заявление заместителя генерального прокурора РФ — удовлетворить. Имущество общеобразовательного учреждения Лицей-интернат «Подмосковный» обратить в доход государства», — огласила судья резолютивную часть решения.Учебное заведение расположено в посёлке Караллово Одинцовского района Подмосковья. В его состав входят 86 гектаров земли, 5 жилых и 40 нежилых зданий. Общая площадь объектов превышает 25 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость всего имущества составляет 1,25 миллиарда рублей. Решение суда вступает в силу немедленно.