Суд изъял у бывшего мэра Владивостока Николаева активы на миллиард рублей
Ленинский районный суд Владивостока изъял в доход Российской Федерации активы бывшего мэра города Владимира Николаева и его соответчиков на миллиард рублей.
Об этом сообщили ТАСС в объединённой пресс‑службе судебной системы Приморского края.
Ранее, в сентябре, Генеральная прокуратура потребовала изъять у осуждённого, членов его семьи и доверенных лиц имущество на общую сумму 5,3 млрд рублей и более 700 млн рублей.
Николаев занимал пост с 2004 по 2008 год. В декабре 2007-го ему назначили условное наказание — 4,5 года лишения свободы — за превышение должностных полномочий. 19 сентября 2008-го приговор отменили в связи с тем, что он перестал отмечаться как условно осуждённый, и Николаева объявили в международный розыск.
