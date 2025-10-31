Ребенок играл с огнем и устроил крупный пожар
Детские игры с огнем закончились масштабным пожаром в Хакасии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в своем телеграм-канале.
Все произошло в селе Новотроицкое в Бейском районе. Предварительно, мальчик играл с огнем, и это привело к возгоранию сена. Огонь охватил 100 квадратных метров и уничтожил 24,5 тонны высушенной растительности.
Прибывшие на место сотрудники ведомства потушили пожар. В настоящее время проводится проверка, которая позволит выяснить все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Кургане 11-летний мальчик, оставшись дома один, играл со свечами и спалил квартиру до тла.
Читайте также: