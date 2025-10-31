Достижения.рф

Ребенок играл с огнем и устроил крупный пожар

В Хакасии мальчик играл с огнем и спалил почти 25 тонн сена
Фото: iStock/OlgaMiltsova

Детские игры с огнем закончились масштабным пожаром в Хакасии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в своем телеграм-канале.



Все произошло в селе Новотроицкое в Бейском районе. Предварительно, мальчик играл с огнем, и это привело к возгоранию сена. Огонь охватил 100 квадратных метров и уничтожил 24,5 тонны высушенной растительности.

Прибывшие на место сотрудники ведомства потушили пожар. В настоящее время проводится проверка, которая позволит выяснить все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Кургане 11-летний мальчик, оставшись дома один, играл со свечами и спалил квартиру до тла.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0