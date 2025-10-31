Ребенок играл с огнем и устроил крупный пожар

31 октября 2025, 15:06

В Хакасии мальчик играл с огнем и спалил почти 25 тонн сена

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Детские игры с огнем закончились масштабным пожаром в Хакасии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике в своем телеграм-канале.