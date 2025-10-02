Суд изъял в доход государства имущество владельцев брендов «Кириешки» и «Яшкино»

02 октября 2025, 08:07

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Штенгеловых

Фото: iStock/simpson33

Тверской суд Москвы принял решение изъять имущество Николая и Дениса Штенгеловых, а также компании «Кондитерус Ком», владеющей популярными брендами «Яшкино» и «Кириешки». Судья удовлетворила иск Генеральной прокуратуры. Об этом пишет РИА Новости.