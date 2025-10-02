Суд изъял в доход государства имущество владельцев брендов «Кириешки» и «Яшкино»
Тверской суд Москвы принял решение изъять имущество Николая и Дениса Штенгеловых, а также компании «Кондитерус Ком», владеющей популярными брендами «Яшкино» и «Кириешки». Судья удовлетворила иск Генеральной прокуратуры. Об этом пишет РИА Новости.
Генпрокуратура настаивала на признании Штенгеловых экстремистским объединением. Прокуроры также требуют вернуть в собственность России акции группы компаний «КДВ». За три года Штенгеловы вывели более 21 миллиарда рублей доходов за границу. Капитализация корпорации оценивается в 497 миллиардов рублей, а ежегодный доход составляет 756 миллиардов рублей с валовой прибылью в 139 миллиардов рублей. Головная компания, АО «Кондитерус Ком», оказалась в центре внимания правоохранительных органов.
В качестве обеспечительных мер прокуратура просит арестовать акции и имущество группы компаний. При этом любые регистрационные действия с активами запрещают.
