Мужчина выследил бывшего пастора-педофила и расправился с ним ради веселья

People: В США мужчина выследил и с радостью зарезал пожилого педофила

В американском штате Калифорния молодого человека обвинили в убийстве пожилого мужчины, который был ранее осужден за педофилию. Убийца заявил, что расправился с жертвой с наслаждением. Об этом пишет People.





Задержанного зовут Варун Суреш, ему 29 лет. Его жертвой стал 71-летний Дэвид Бриммер, которого Суреш нашел через реестр сексуальных преступников. Погибший был осужден в 1992 году за домогательства к подросткам в период, когда работал пастором.



Убийца выбрал Бриммера из-за его преклонного возраста, рассчитывая, что тот не сможет оказать сопротивления.





«Надеюсь, потому что он педофил... И все ненавидят педофилов. Это, ну, должно быть круто», — объяснял Суреш с полицейским.