Мужчина выследил бывшего пастора-педофила и расправился с ним ради веселья

People: В США мужчина выследил и с радостью зарезал пожилого педофила
В американском штате Калифорния молодого человека обвинили в убийстве пожилого мужчины, который был ранее осужден за педофилию. Убийца заявил, что расправился с жертвой с наслаждением. Об этом пишет People.
Задержанного зовут Варун Суреш, ему 29 лет. Его жертвой стал 71-летний Дэвид Бриммер, которого Суреш нашел через реестр сексуальных преступников. Погибший был осужден в 1992 году за домогательства к подросткам в период, когда работал пастором.
Убийца выбрал Бриммера из-за его преклонного возраста, рассчитывая, что тот не сможет оказать сопротивления.
Варун пришел в район, где жил Бриммер, и начал обходить дома, притворяясь ревизором. Добравшись до места жительства педофила, Суреш напал на пожилого человека. Тот пытался спастись, убежав к соседу, однако преступник догнал жертву и нанес смертельные ранения.
Бриммер скончался от потери крови, прибывшие медики не сумели его спасти. Варун не пытался скрыться от правоохранительных органов.
Суреш заявил, что считает убийство педофила «крутым поступком» и не испытывает раскаяния. Во время совершения преступления он ощущал веселье.
«Надеюсь, потому что он педофил... И все ненавидят педофилов. Это, ну, должно быть круто», — объяснял Суреш с полицейским.Суд направил его на психологическую экспертизу.