В Приморье осудят мать за гибель пассажира после передачи руля 13-летней дочери
Жительница Приморского края предстанет перед судом за разрешение своей несовершеннолетней дочери управлять автомобилем. Действия девочки за рулем привели к смертельному ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Авария произошла 20 августа в Дальнереченске. Тринадцатилетняя девочка, находясь за рулем, не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево. В результате погиб один из пассажиров — мужчина 1990 года рождения. Он скончался на месте от полученных травм.
Несколько человек, включая четверых детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. В отношении 31-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Следствие установило, что мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения, когда разрешила дочери сесть за руль. Уголовное дело направили в Дальнереченский районный суд для рассмотрения по существу.