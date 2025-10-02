В Приморье осудят мать за гибель пассажира после передачи руля 13-летней дочери

02 октября 2025, 05:41

Фото: iStock/Sophia_Apkalikov

Жительница Приморского края предстанет перед судом за разрешение своей несовершеннолетней дочери управлять автомобилем. Действия девочки за рулем привели к смертельному ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.





Авария произошла 20 августа в Дальнереченске. Тринадцатилетняя девочка, находясь за рулем, не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево. В результате погиб один из пассажиров — мужчина 1990 года рождения. Он скончался на месте от полученных травм.



