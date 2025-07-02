В центре Москвы взорвался автомобиль
Вечером 2 июля в центре Москвы внезапно вспыхнули припаркованные автомобили. Подробности происшествия сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент случился в Старопименовском переулке. По словам очевидцев, было слышно несколько взрывов, а после произошло возгорание. Легковой автомобиль, который был припаркован под окнами дома, сгорел дотла. При этом, соседняя машина получила значительные повреждения передней части.
Установлено, что воспламенение затронуло два автомобиля на площади 6 квадратных метров. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Возгорание полностью ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала.
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