Мужчина остался без кистей рук после взрыва в Копейске — видео

02 июля 2025, 17:51

Ural Mash: в Копейске у мужчины в руках взорвался предмет, он остался без кистей

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Копейске (Челябинская область) мужчина остался без кистей после того, как у него в руках взорвался неизвестный предмет, сообщает телеграм-канал Ural Mash, опубликовавший видео с произошедшим инцидентом.