Мужчина остался без кистей рук после взрыва в Копейске — видео
Ural Mash: в Копейске у мужчины в руках взорвался предмет, он остался без кистей
В Копейске (Челябинская область) мужчина остался без кистей после того, как у него в руках взорвался неизвестный предмет, сообщает телеграм-канал Ural Mash, опубликовавший видео с произошедшим инцидентом.
Уточняется, что пострадавший шёл мимо многоэтажного дома, когда в его руках что-то взорвалось. Мужчину в шоковом состоянии доставили в больницу, полиция проводит проверку.
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