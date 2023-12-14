ВС РФ уничтожили авиацией и артиллерией два склада ВСУ, сообщили в Минобороны

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Два склада ВСУ в Херсонской и Запорожской областях российские военные уничтожили с помощью авиации, беспилотников, ракет и артиллерии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что на территории российских регионов были уничтожены склады бригады морской пехоты и механизированной бригады украинской армии. Они располагались неподалёку от Дарьевки в Херсонской области и Вольянска в Запорожской.
Также в ходе уничтожения целей были ликвидирована живая сила и украинская военная техника.
Кроме того, в ведомстве добавили, что российские средства ПВО перехватили три снаряда HIMARS и 26 дронов.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что спецоперация на Украине завершится летом следующего года.
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Также в ходе уничтожения целей были ликвидирована живая сила и украинская военная техника.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что спецоперация на Украине завершится летом следующего года.
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Анастасия Чинкова