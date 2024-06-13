Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест генерала Шамарина

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Суд 13 июня рассмотрит жалобу на арест начальника главного управления связи ВС, заместителя главы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, которого обвиняют в получении взятки. Об этом информирует РИА Новости.
31 мая сообщалось, что защита Шамарина обжаловала его арест.
По данным Следственного комитета, Шамарин получил 36 миллионов рублей от директора и главного бухгалтера пермского завода «Телта» за увеличение объема поставок по государственным контрактам и покровительство. Топ-менеджеры предприятия были арестованы еще в 2023 году за мошенничество, но затем обвинения переквалифицировали в дачу взятки в особо крупном размере.
23 мая стало известно, что директор и главбух дали на Шамарина показания. Свою вину генерал-лейтенант не признал.
Ранее сообщалось, что у брата Максима Галкина* прошли обыски по делу о хищении в Минобороны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Признан иностранным агентом в РФ
По данным Следственного комитета, Шамарин получил 36 миллионов рублей от директора и главного бухгалтера пермского завода «Телта» за увеличение объема поставок по государственным контрактам и покровительство. Топ-менеджеры предприятия были арестованы еще в 2023 году за мошенничество, но затем обвинения переквалифицировали в дачу взятки в особо крупном размере.
23 мая стало известно, что директор и главбух дали на Шамарина показания. Свою вину генерал-лейтенант не признал.
Ранее сообщалось, что у брата Максима Галкина* прошли обыски по делу о хищении в Минобороны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Признан иностранным агентом в РФ
Алина Юрчак