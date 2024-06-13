Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест генерала Шамарина

Завод имени Дегтярева намерен взыскать более двух млн рублей с фирмы брата Максима Галкина* Дмитрия ООО «Оружейные мастерские» о задолженности по договору поставки на общую сумму 2,1 миллиона рублей. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на Арбитражный суд города Москвы.