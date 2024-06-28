В Подмосковье задержали собственницу сгоревшего здания во Фрязине

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Собственница здания во Фрязине, где произошел пожар, задержана. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.
Примечательно, что женщина получила здание в собственность при вступлении в наследство после смерти мужа. Однако в 2019 году умерший был признан судом банкротом, с 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн».
Собственница здания, её представитель и замгендиректора ООО «Исприн» получали прибыль от аренды, не обеспечив при этом пожарную безопасность и иные нормы. В настоящее время проводится допрос.
Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей в результате пожара в подмосковном Фрязино.
Напомним, 24 июня произошел пожар в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Официально известно о шестерых погибших.
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Собственница здания, её представитель и замгендиректора ООО «Исприн» получали прибыль от аренды, не обеспечив при этом пожарную безопасность и иные нормы. В настоящее время проводится допрос.
Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей в результате пожара в подмосковном Фрязино.
Напомним, 24 июня произошел пожар в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Официально известно о шестерых погибших.
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Екатерина Коршунова