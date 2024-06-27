Судом арестован замгендиректора фирмы, управлявшей сгоревшим зданием во Фрязино

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Замгендиректора ООО «Исприн» Юрия Фомина по делу о пожаре во Фрязино арестовал суд в Московской области. Об этом гласит судебное постановление от 27 июня. Фомин будет под стражей два месяца. По данным источников, мужчина сам явился к следователям с документами фирмы и дал показания. Также известно, что по договору «Исприн» не отвечает за здание в подмосковном Фрязино.
Мать фигуранта заявляла, что сын занимался юридическими вопросами в компании, а еще его «просили вести дела» фирмы. Также, по ее словам, за пожарную безопасность отвечали другие люди.
О пожаре во Фрязино стало известно 24 июня, в результате возгорания обрушились перекрытия. Его площадь составила порядка пяти тысяч квадратных метров. Огонь ликвидировали 25 июня. Открыто уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Трагедия унесла жизни восьми человек.
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