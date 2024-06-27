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Судом арестован замгендиректора фирмы, управлявшей сгоревшим зданием во Фрязино

27 июня 2024, 18:27
Фото: istockphoto/artisteer

Фото: istockphoto/artisteer

Замгендиректора ООО «Исприн» Юрия Фомина по делу о пожаре во Фрязино арестовал суд в Московской области. Об этом гласит судебное постановление от 27 июня. Фомин будет под стражей два месяца. По данным источников, мужчина сам явился к следователям с документами фирмы и дал показания. Также известно, что по договору «Исприн» не отвечает за здание в подмосковном Фрязино.


Мать фигуранта заявляла, что сын занимался юридическими вопросами в компании, а еще его «просили вести дела» фирмы. Также, по ее словам, за пожарную безопасность отвечали другие люди.

О пожаре во Фрязино стало известно 24 июня, в результате возгорания обрушились перекрытия. Его площадь составила порядка пяти тысяч квадратных метров. Огонь ликвидировали 25 июня. Открыто уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Трагедия унесла жизни восьми человек.

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#фрязино
Жена погибшего при крушении поезда в Коми рассказала, как узнала о смерти супруга
27 июня 2024, 18:42

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Супруга мужчины, погибшего при крушении поезда в Республике Коми, Натальи Даневич узнала о смерти мужа на вокзале. По словам женщины, он должен был прибыть туда раньше и ждать её. Однако, приехав на вокзал, Наталья не дозвонилась до супруга. К ней подошёл охранник и посоветовал почитать новости.
«Я поняла, что, возможно, это тот поезд. Искала информацию, но люди сами начали звонить. Попросили описать мужа, я сказала, и они подтвердили», – рассказала она «Известиям».
Жена погибшего рассказала, что муж учился в Воркуте и возвращался после сессии. Они должны были вместе отправиться в путешествие в Краснодарский край.

У пары трое детей. Наталья призналась, что не знает, как расскажет им о случившемся.

Ранее сообщалось, что девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта – Угольный вечером 26 июня. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать подмыв железнодорожного полотна из-за обильных осадков.

В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Погибли два человека. Госпитализированы восемь пострадавших. 14-летняя девочка находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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#поезд
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#железная дорога
#вокзал
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На Сахалине сиделка издевалась над пожилой женщиной-инвалидом
27 июня 2024, 18:19

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Сахалинской области выясняют подробности ситуации с сиделкой в Южно-Сахалинске. Та издевалась над пожилой женщиной-инвалидом, за которой должна была присматривать.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Перед этим в местных СМИ и пабликах появилась запись с домашней камеры видеонаблюдения, на кадрах которой видно, как сиделка издевается над пенсионеркой: не даёт женщине встать с постели, кидает её на матрас, заламывает руки, кричит на подопечную и громко молится, чтобы изгнать из неё злых духов.

Видеоматериалы редакциям предоставил 68-летний сын старушки, инвалида первой группы, который нанял сиделку, чтобы она ухаживала за матерью, предупредив ту, что в комнате установлена камера. Когда он увидел, как сиделка относится к пенсионерке, он поговорил с ней, но беседа результата не возымела. Тогда мужчина обратился в полицию.

Правоохранители организовали проверку в отношении действий сиделки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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#запись
#пенсионерка
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Участник СВО из Казани получил условный срок за подрыв гранаты во дворе
27 июня 2024, 17:25

Фото: Istockphoto / Wavebreakmedia

Военнослужащий из Казани получил три года условно за подрыв имитационной гранаты во дворе жилого дома.
Об этом говорится в приговоре Казанского гарнизонного военного суда, с которым ознакомилась «Газета.Ru». Мужчину обвиняли по статье «Хулиганство».
«В сентябре прошлого года в СМИ появилось видео, на котором пьяный военный Кирилл Шульга решил развлечь игравших у подъезда детей и предложил одному достать чеку из гранаты. После отказа ребёнка и криков соседей он сам выдернул чеку и кинул гранату в сторону», – напоминает издание.
Свою вину Шульга не признал, а заявил, что хотел испытать купленную в местном гранату, предупредив окружающих о безопасности. Жительница дома в тот же день обратилась в полицию. На суде она заявила, что она сама и её ребёнок получили психологическую травму.

В приговоре указано, что Шульга прошел судебно-психиатрическую экспертизу. У него обнаружили признаки психических и поведенческих расстройств. Защита подсудимого настаивала на оправдательном приговоре, поскольку у мужчины не было злого умысла.

Суд учёл, что Шульга является участником боевых действий и спецоперации, а также его желание продолжить службу.

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Россиянин с галлюцинациями дважды хотел покинуть летящий в Минводы самолёт

Стала известна причина ссоры пары, погибшей в BMW в Краснодаре

Девушка, которая пропала после схода вагонов в Коми, найдена мертвой
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#суд
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#преступление
#двор
#дети
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Россиянин с галлюцинациями дважды хотел покинуть летящий в Минводы самолет
27 июня 2024, 17:01

Фото: istockphoto/Fabian Gysel

Пассажир одной из российских авиакомпаний, испытывающий галлюцинации, дважды хотел выпрыгнуть из летящего самолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Инцидент произошел в Airbus A319, выполнявшем рейс «Красноярск-Минводы». Во время полета мужчина был чем-то обеспокоен, поэтому побежал в переднюю часть салона, чтобы найти пилота. Россиянин Вадим Р. сообщил персоналу, что он срочно должен переговорить с командиром экипажа, а также покинуть воздушное судно, а затем решил открыть дверь.

Буйного пассажира остановили и узнали, что тот якобы увидел истребители и вертолеты, якобы преследовавшие самолет. Также он обвинил бортпроводников в том, что они скрывают отсутствие одного двигателя у воздушного судна. Кроме того, он спросил, видит ли кто-то зеленого мальчика или слышит ли детский плач.

Путешественника пришлось «сковать» ремнями и усадить в последнем ряду эконома. По прилету беспокойного пассажира передали правоохранителям.

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#россия
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#полиция
#новости
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Стала известна причина ссоры пары, погибшей в BMW в Краснодаре
Друзья: разбившаяся в BMW в Краснодаре пара часто ругалась из-за темы отцовства
27 июня 2024, 16:06

Фото: IStock/Waynerd

Подруга водителя машины, которая вылетела с третьего этажа парковки торгового центра в Краснодаре, рассказала, что погибшие часто ругались на тему установления отцовства ребенка, которого она носила. Об этом информирует РИА Новости.
Автомобиль BMW вылетел с третьего этажа парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре днем 25 июня. Находившиеся в машине водитель Рафаэл Аракельян, Екатерина Корнилова и ее сын скончались на месте от полученных травм. Женщина была замужем за другим, но беременна от Аракельяна.

Собеседница агентства рассказала, что Рафаэл и Екатерина хотели делать тест на отцовство при рождении ребенка. Аракельян был её любовником. Муж часто «палил» их, но ничего не делал, добавила она.

«Рафаэл не знал, от кого ребенок, потому что она была замужем за другим. Это было причиной многих конфликтов. Да, сто процентов поругались, может быть, он хотел напугать ее этим, повысив скорость», — уточнила подруга.

По словам девушки, он не убийца. И не стал бы намеренно уносить детскую жизнь и жизнь не родившегося ребенка.

Журналисты побеседовали со знакомыми погибшего и выяснили, что он был добрым и приветливым человеком. Представитель автосервиса, в котором Аракельян обслуживал автомобиль, сообщил, что предприниматель готовился к продаже машины и некоторое время назад делал химчистку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дтп
#автомобиль
#женщина
#водитель
#парковки
#машины
#сын
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Водолазы обнаружили в море у Севастополя три кассетных снаряда
МЧС: три кассетных боеприпаса обнаружены на дне моря под Севастополем
27 июня 2024, 14:59

Фото: IStock/zooz

При обследовании дна Черного моря после обстрела Севастополя ВСУ обнаружены три неразорвавшихся кассетных боеприпаса, сообщили в пресс-службе МЧС.
В работах по поиску и разминированию участвуют 19 специалистов, три служебных автомобиля и плавсредства.

В МЧС добавили, что к настоящему моменту обследована половина территории акватории пляжа «Учкуевка», куда наносился удар ВСУ, работы продолжаются.

Американские ракеты ATACMS поставлялись Украине в рамках военной поддержки НАТО. Принцип действия снаряда заключается в детонации основной части боеголовки и выброса более мелких разрывающихся частей ракеты. Особая опасность такого оружия заключается в не разорванных боеприпасах, которые могут долгое время уносить жизни мирных граждан при случайном срабатывании.

Ракеты имеют дальность действия до 300 километров и несут кассетные заряды. Кассетные боеприпасы в настоящее время запрещены Конвенцией ООН, которую США и Украина не стали ратифицировать.

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#сша
#мчс
#украина
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#удар
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Девушка, которая пропала после схода вагонов в Коми, найдена мертвой
Mash: тело 16-летней Арины нашли под 10 вагоном поезда Воркута — Новороссийск
27 июня 2024, 14:51

Фото: Istockphoto / jorgeantonio

Тело 16-летней Арины, которая пропала без вести после того, как поезд сошел с путей в Республике Коми, нашли. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
26 июня, девять вагонов поезда, который следовал по маршруту Воркута — Новороссийск, сошли с рельсов. В составе находились 232 пассажира и 20 сотрудников РЖД. Всего в поезде было 14 вагонов.

По данным канала, тело подростка обнаружили под 10 вагоном поезда. Иной информации не приводится. Известно, что Арина училась в гимназии города Инты. Девушка занималась спортом.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать подмыв полотна из-за сильных дождей. В больницы Сыктывкара, Воркуты и Инты были доставлены 10 человек с различными травмами. До настоящего времени было известно о трех погибших.

В Коми спасатели нашли тело третьего погибшего при сходе вагонов с рельсов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ржд
#спасатели
#поезда
#поиски
#аварии
#человек
#больницы
#коми
#девушка
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В Коми спасатели нашли тело третьего погибшего при сходе вагонов с рельсов
27 июня 2024, 14:39

Фото: istockphoto/joeravi

Число жертв крушения поезда на перегоне Инта-1 - Угольный в Республике Коми увеличилось до трёх человек. Спасатели обнаружили тело погибшего в одном из перевернувшихся вагонов.
Как сообщает телеграм-канал Mash, обнаружить его удалось после того, как сотрудники МЧС срезали дверь тамбура. Достать тело пока не удаётся. Для этого потребуется поднять вагон. Специальная техника уже выехала к месту аварии. Специалисты экстренных служб продолжают работы по ликвидации последствий крушения. Движение на участке в настоящее время возобновлено по одному пути.

Инцидент произошёл вечером 26 июня. 9 из 14 вагонов поезда, следовавшего по маршруту Воркута - Новороссийск сошли с рельсов и перевернулись. В поезде находились 232 пассажира и 20 работников РЖД. По разным данным пострадали от 20 до 75 человек. В больницы Сыктывкара, Воркуты и Инты были доставлены 10 человек с различными травмами. До настоящего времени было известно о двух погибших.

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Под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружено тело погибшего мужчины

РЖД: в сошедшем с рельсов поезде в Коми было 232 пассажира
#ржд
#мчс
#поезда
#вагон
#аварии
#больницы
#специалисты
#инцидент
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В Подмосковье у поезда оторвался вагон — фото
В Подмосковье у поезда «Иволга» на станции МЦД-3 «Кратово» оторвался вагон
27 июня 2024, 14:20

Фото: istockphoto/Inna Polekhina

В Подмосковье у поезда «Иволга» на станции МЦД-3 «Кратово» оторвался вагон. Об этом пишет Telegram-канал «Москвач».
На опубликованных фотографиях видно, что порвался герметичный резиновый уплотнитель, который соединяет тамбуры вагонов. О пострадавших не сообщается. Иной информации не приводится.

Ранее сообщалось, что 26 июня, девять вагонов поезда, который следовал по маршруту Воркута — Новороссийск, сошли с рельсов. В составе находились 232 пассажира и 20 сотрудников РЖД. Всего в поезде было 14 вагонов. По предварительным данным, причиной аварии мог стать подмыв полотна из-за сильных дождей. На месте схода поезда Воркута – Новороссийск были найдены тела трех человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#поезда
#радио
#аварии
#человек
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