Житель Иркутской области, расстрелявший военкома из обреза, получил 19 лет

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26 сентября 2022 года осужденный пришел на встречу в актовый зал местного военного комиссариата. В результате стрельбы был тяжело ранен военный комиссар, в него выстрелили три раза. Затем мужчина разлил горючую жидкость и поджег. Он попытался покинуть здание, но его задержали сотрудниками Росгвардии.
Военкома авиацией доставили в больницу Иркутска, где он долго лечился и восстанавливался.
«Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей и с ограничением свободы в 1 год, с отбыванием основного наказания первые семь лет в тюрьме, остальные в исправительной колонии строгого режима», — сообщается в релизе.По данным следствия, таким образом мужчина «планировал сорвать призывные мероприятия», чтобы спасти от мобилизации своего родственника.
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