Суд обязал мужчину вернуть мошеннически заработанные миллионы

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Тверской районный суд вынес решение в отношении гражданина России Сергея Петровича Кулешова, обвиненного в участии в мошеннической схеме с ценными бумагами иностранных компаний. Об этом пишет РБК.
Согласно материалам дела, мужчина совместно с сообщниками организовал манипуляцию ценами на акции американских компаний, используя уязвимости автоматизированной торговой системы компании W-Empirical Holding Corp.
Суд установил, что Кулешов выполнял инструкции от другого участника схемы, Владимира Ивановича Зинченко, который ранее имел доступ к алгоритмам торговых операций. За свою работу Кулешов ежемесячно получал вознаграждение в размере 30 тыс. рублей, передавая основную прибыль своему партнеру, скрывшемуся за пределами страны.
В ходе судебного разбирательства было доказано, что злоумышленники использовали стратегию заключения ложных сделок с низко ликвидными акциями, искусственно понижая цены на активы перед последующим резким ростом стоимости. Эта схема позволяла получать крупные суммы прибыли путем эксплуатации ошибок автоматического трейдингового алгоритма, разработанного компанией W-Empirical Holding Corp.
В результате действий участников преступной группировки финансовая компания понесла значительные убытки, оцениваемые примерно в 162 млн рублей. Эти средства были незаконно присвоены участниками махинаций.
Приговор суда предусматривает наказание для Кулешова в виде трехлетнего срока лишения свободы условно. Помимо этого, мужчине предстоит выплатить всю сумму ущерба, нанесенную финансовыми преступлениями. Для исполнения обязательств судом принято решение о наложении ареста на недвижимость и банковские счета осужденного.
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Суд установил, что Кулешов выполнял инструкции от другого участника схемы, Владимира Ивановича Зинченко, который ранее имел доступ к алгоритмам торговых операций. За свою работу Кулешов ежемесячно получал вознаграждение в размере 30 тыс. рублей, передавая основную прибыль своему партнеру, скрывшемуся за пределами страны.
В ходе судебного разбирательства было доказано, что злоумышленники использовали стратегию заключения ложных сделок с низко ликвидными акциями, искусственно понижая цены на активы перед последующим резким ростом стоимости. Эта схема позволяла получать крупные суммы прибыли путем эксплуатации ошибок автоматического трейдингового алгоритма, разработанного компанией W-Empirical Holding Corp.
В результате действий участников преступной группировки финансовая компания понесла значительные убытки, оцениваемые примерно в 162 млн рублей. Эти средства были незаконно присвоены участниками махинаций.
Приговор суда предусматривает наказание для Кулешова в виде трехлетнего срока лишения свободы условно. Помимо этого, мужчине предстоит выплатить всю сумму ущерба, нанесенную финансовыми преступлениями. Для исполнения обязательств судом принято решение о наложении ареста на недвижимость и банковские счета осужденного.
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