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Умер папа римский Франциск

Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Папа Римский Франциск, глава Римско-католической церкви, скончался, ему было 88 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные источники в Ватикане.
«Папа Римский Франциск скончался», — говорится в публикации.

Избранный 13 марта 2013 года, он известен своей скромностью, внимание к социальным проблемам и стремление реформировать католическую церковь. Последние месяцы его здоровье ухудшилось, он страдал от пневмонии и находился в больнице, пережив несколько критических моментов. Несмотря на это, он продолжал исполнять свои обязанности, включая поздравления верующих с Пасхой.

Понтифика выписали из больницы 23 марта, после чего он лишь однажды появился на публике. Однако он провел несколько встреч, включая аудиенцию с британским королем Карлом III в начале апреля и с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Страстную субботу.

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#церковь
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#папа римский
Неизвестный с пистолетом ворвался в номер гостиницы «Восход» в Москве
21 апреля 2025, 11:49

Фото: iStock/kadmy

В Москве, на Алтуфьевском шоссе, произошло тревожное событие: неизвестный мужчина с предметом, похожим на пистолет, ворвался в номер гостиницы «Восход». По данным Telegram-канала «‎Shot», инцидент произошел на четвертом этаже здания.
Свидетели сообщают, что в холле гостиницы слышали хлопки, напоминающие выстрелы.

Сразу после инцидента мужчина покинул номер и скрылся с места происшествия. В гостиницу уже направлены экстренные службы для выяснения обстоятельств случившегося и проведения необходимых мероприятий.

Стоит отметить, что это не первый странный случай в гостинице «Восход»: в середине января к постояльцам во время завтрака выползла пятнистая змея, что также вызвало большой резонанс среди гостей.

Ранее стало известно, что умер папа римский Франциск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Приморье грузовик насмерть задавил школьника на пешеходном переходе

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Полчища крыс захватили второй по числу населения город Великобритании
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#мужчина
#происшествия
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В Приморье грузовик насмерть задавил школьника на пешеходном переходе
21 апреля 2025, 08:31

Фото: iStock/Олег Копьёв

В Уссурийске произошла трагедия: грузовой автомобиль Sitrak насмерть сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел в районе дома №3 на улице Садовой. Об этом пишет РИА Новости.
По информации полиции Приморья, мальчик 2014 года рождения погиб на месте происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, чтобы установить причины и обстоятельства ДТП.

На опубликованной полицией записи с камеры наблюдения видно, что грузовик останавливается на «зебре» из-за небольшого затора. В это время подросток подъезжает к переходу на велосипеде, сходит с него и начинает обходить кабину грузовика. В этот момент водитель начинает движение, что приводит к трагическим последствиям.

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#автобус
#грузовик
#происшествия
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Суды за год вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки
21 апреля 2025, 08:13

Фото: iStock/Oleg Elkov

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде, в 2024 году российские суды вынесли приговоры 1953 лицам за незаконную рыбалку. Об этом пишет РИА Новости.
Из них 44 человека были отправлены в колонии, а остальные понесли наказание в виде штрафов на общую сумму свыше 24 миллионов рублей.

Наказание за незаконную рыбалку, включая ловлю в местах нереста, заповедниках или с использованием запрещенных методов, предусмотрено статьей 256 УК РФ. Важно отметить, что среди осужденных не оказалось ни одной женщины.

В целом, за прошлый год по экологическим преступлениям в России было осуждено 4733 человека, из которых 251 получил реальный срок, а две тысячи — условные наказания. Общая сумма штрафов по всем экологическим преступлениям превысила 127 миллионов рублей.

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#рыбалка
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Полчища крыс захватили второй по числу населения город Великобритании
21 апреля 2025, 07:39

Фото: iStock/Chanawat Phadwichit

Британский город Бирмингем, население которого превышает миллион человек, оказывается в критической ситуации из-за забастовки местных коммунальных служб, которые прекратили вывоз отходов. Как сообщает Dailymail, накопившиеся объемы мусора привели к массовому распространению крыс, которые стали настоящей угрозой для жителей города.
Согласно сообщениям местных жителей, крысы активно бегают по магазинам и улицам, создавая серьезные проблемы с общественным здоровьем. Власти города выражают опасения по поводу возможной эпидемии, вызванной увеличением численности грызунов.

В ответ на сложившуюся ситуацию городское правительство приняло решение о привлечении военнослужащих для оказания помощи в борьбе с крысиным нашествием.

«В связи с сохраняющимся риском для здоровья населения в распоряжение городского совета Бирмингема было направлено небольшое количество военнослужащих, имеющих опыт оперативного планирования, для оказания дальнейшей поддержки в этой области», — говорится в официальном заявлении.

Местные власти призывают жителей соблюдать осторожность.

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Главы МЧС и Минприроды РФ прибыли в Забайкалье для оценки ситуации с пожарами

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#рф
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Главы МЧС и Минприроды РФ прибыли в Забайкалье для оценки ситуации с пожарами
21 апреля 2025, 07:18

Фото: iStock/grafoto

Глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкальский край для оценки текущей ситуации с природными пожарами. По информации пресс-службы МЧС, министры намерены провести облет наиболее пострадавших районов и проконтролировать работы по тушению огня. Об этом информирует ТАСС.
В регионе с 7 апреля введён режим «чрезвычайная ситуация» из-за сложной обстановки с лесными пожарами. Высокие температуры, а также сухая и ветреная погода значительно усложняют борьбу с огнем. На данный момент в Забайкальском крае зарегистрировано 52 лесных пожара, охватывающих площадь 156 тыс. гектаров, а также 9 ландшафтных пожаров на площади 810 гектаров. Вблизи населённых пунктов действуют пять лесных пожаров на общей площади более 7 тыс. гектаров.

Для борьбы с огнем в регионе собрана группировка численностью почти 1,4 тыс. человек, а также задействовано 138 единиц техники. После оценки ситуации министры планируют провести координационное совещание для выработки дальнейших шагов по ликвидации последствий природных бедствий.

Ситуация остаётся под контролем, власти принимают все необходимые меры для защиты населения и предотвращения распространения огня.

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