Умер папа римский Франциск

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Папа Римский Франциск, глава Римско-католической церкви, скончался, ему было 88 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные источники в Ватикане.
«Папа Римский Франциск скончался», — говорится в публикации.
Избранный 13 марта 2013 года, он известен своей скромностью, внимание к социальным проблемам и стремление реформировать католическую церковь. Последние месяцы его здоровье ухудшилось, он страдал от пневмонии и находился в больнице, пережив несколько критических моментов. Несмотря на это, он продолжал исполнять свои обязанности, включая поздравления верующих с Пасхой.
Понтифика выписали из больницы 23 марта, после чего он лишь однажды появился на публике. Однако он провел несколько встреч, включая аудиенцию с британским королем Карлом III в начале апреля и с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Страстную субботу.
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Дарья Осипова