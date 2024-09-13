Суд одобрил изъятие оружия у атаковавшего Брянскую область главы РДК* Капустина**

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Перовский суд Москвы разрешил Росгвардии изъять и уничтожить огнестрельное оружие руководителя «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* Дениса Капустина**. Об этом говорится в тексте решения суда, который приводит ТАСС.
Отмечается, что речь идёт о пистолете Streamer и ружье Mossberg-500 12/76, которые будут утилизированы в порядке, установленном Федеральной службой войск нацгвардии России.
В тексте суда также указывается что ещё до отъезда из России подсудимый хранил дома травматический пистолет и гладкоствольное ружье. При этом срок разрешения его использования истекал в 2021 году, а Капустин* нарушал правила хранения оружия.
В ноябре 2023 года Капустина* приговорили к пожизненному заключению по статьям Уголовного кодекса России о госизмене, попытке совершения теракта, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, создании террористического сообщества и прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности. Он был объявлен в международный розыск.
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*запрещённая в России террористическая организация
**внесён в перечень лиц, причастных к экстремисткой деятельности или террору
В тексте суда также указывается что ещё до отъезда из России подсудимый хранил дома травматический пистолет и гладкоствольное ружье. При этом срок разрешения его использования истекал в 2021 году, а Капустин* нарушал правила хранения оружия.
В ноябре 2023 года Капустина* приговорили к пожизненному заключению по статьям Уголовного кодекса России о госизмене, попытке совершения теракта, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, создании террористического сообщества и прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности. Он был объявлен в международный розыск.
Читайте также:
Суд лишил прав на московскую квартиру главаря РДК* Дениса Капустина
На Сахалине военного осудили за повторный отказ ехать на СВО
Севастопольца приговорили к 16 годам колонии за подготовку к теракту
*запрещённая в России террористическая организация
**внесён в перечень лиц, причастных к экстремисткой деятельности или террору
Анастасия Чинкова