Суд лишил прав на московскую квартиру главаря РДК* Дениса Капустина

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Денис Капустин**, заочно осужденный в Российской Федерации за организацию нападения на Брянскую область, был судом лишен прав на московскую квартиру. Об этом информирует РИА Новости.
Главарь РДК* Денис Капустин** в интервью немецкой газете Bild утверждал, что власти Украины оказывают поддержку боевикам этой группировки, что противоречит заявлениям Киева, который пытался опровергнуть обвинения в сотрудничестве с РДК*.
Сообщается, что в московской квартире жил отец Капустина**, второй был прописан в ней. Отец проживал там с новой супругой, которая выступила истцом после смерти мужа.
В документах отмечается, что Капустин** своего желания вступить в права наследования не изъявлял, по адресу регистрации не проживал, жилье не ремонтировал, в оплате похоронных услуг не участвовал. Кроме того, он постоянно проживает за пределами России.
После рассмотрения иска суд решил прекратить права Капустина** на пользования квартирой.
Ранее сообщалось, что на девять лет за контрабанду наркотиков осудили бывшего механика американской авиакомпании American Airlines, проработавшего там два десятка лет. Уточняется, что осужденный осуществлял контрабанду кокаина, в чем фигуранта признали виновным весной прошлого года.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.
Сообщается, что в московской квартире жил отец Капустина**, второй был прописан в ней. Отец проживал там с новой супругой, которая выступила истцом после смерти мужа.
В документах отмечается, что Капустин** своего желания вступить в права наследования не изъявлял, по адресу регистрации не проживал, жилье не ремонтировал, в оплате похоронных услуг не участвовал. Кроме того, он постоянно проживает за пределами России.
После рассмотрения иска суд решил прекратить права Капустина** на пользования квартирой.
Ранее сообщалось, что на девять лет за контрабанду наркотиков осудили бывшего механика американской авиакомпании American Airlines, проработавшего там два десятка лет. Уточняется, что осужденный осуществлял контрабанду кокаина, в чем фигуранта признали виновным весной прошлого года.
Читайте также:
Следствие узнало о возможности фигурантов дела о сухпайках сбежать за границу
Сотрудники МВД и ФСБ изъяли три тысячи шпионских устройств на западе Москвы
Стало известно о новых фигурантах дела о теракте в «Крокусе»
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы.
Дарья Осипова