Во Владивостоке из-за снегопада ограничили въезд и движение большегрузов
Во Владивостоке из-за снегопада ограничили въезд и движение большегрузного транспорта. Об этом сообщили в канале «Администрация Владивостока» на платформе MAX.
Госавтоинспекция ввела временные ограничения для грузовиков на улицах дальневосточной столицы в ночь на 18 ноября. Подчеркивается, что спуск на улице Капитана Шефнера остаётся закрытым для движения транспорта. Водителей просят отказаться от поездок на личном транспорте в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Ранее в пресс-службе Примгидромета отметили, что 18 и 19 ноября на территории Приморского края ожидаются сильные осадки. В основном — снег, гололёд и штормовой ветер до 27 м/с. Тем временем столичный регион на этой неделе остается во власти аномального тепла. О том, какая будет погода в Москве и Подмосковье в ближайшие дни, читайте в материале «Радио 1».
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