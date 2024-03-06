Суд оправдал семейную пару, которую обвиняли в сожжении двух человек

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Свердловский областной суд оправдал супругов Ивана и Веру Мельковых, обвиняемых в сожжении родственника и его знакомого. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу суда.
Приговор быдл вынесен на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных. По итогам слушаний они решили, что вина супружеской пары не доказана и оправдали их.
Согласно материалам дела, в ночь на 25 июля 2021 года в Первоуральске на бульваре Юности в квартире возник пожар, в результате которого погибли два человека. По данным следствия, пожар устроили фигуранты из мести. Они решили убить брата Ивана — пришли у нему домой и, подперев входную дверь, облили тряпки горючей жидкостью и подожгли. Брату и его знакомому не удалось спастись.
Свою вину обвиняемые не признали и ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных.
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Согласно материалам дела, в ночь на 25 июля 2021 года в Первоуральске на бульваре Юности в квартире возник пожар, в результате которого погибли два человека. По данным следствия, пожар устроили фигуранты из мести. Они решили убить брата Ивана — пришли у нему домой и, подперев входную дверь, облили тряпки горючей жидкостью и подожгли. Брату и его знакомому не удалось спастись.
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Алина Юрчак