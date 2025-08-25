Суд оштрафовал клуб любителей манги на 14 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ*
СУд в Москве оштрафовал клуб любителей манги Mangalib на 14 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ*. Об этом сообщает РИА Новости.
Всего суд рассмотрел семь протоколов по данному делу. По каждому из них был вынесен штраф в размере двух миллионов рублей. В общем размер взыскания составил 14 миллионов.
Протоколы были составлены по части 4 статьи 6.21 КоАП РФ. Согласно ей наказание следует за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения среди несовершеннолетних, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей.
Следующие протоколы в отношении Mangalib рассмотрят 28 августа и 30 сентября. Данный клуб занимается публикацией переводов японских комиксов.
